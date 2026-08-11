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कैमूर में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई: 14 चक्का ट्रक से 75 लाख रुपये की शराब बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

Bihar liquor ban: कैमूर के मोहनिया चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 चक्का ट्रक से करीब 4,815 लीटर विदेशी शराब बरामद की है. शराब को ट्रक में बने गुप्त तहखाने में छिपाया गया था.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 11, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 12:20 PM IST
कैमूर में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई: 14 चक्का ट्रक से 75 लाख रुपये की शराब बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: कैमूर में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई: 14 चक्का ट्रक से 75 लाख रुपये की शराब बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार (zee media)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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