/कैमूर में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई: 14 चक्का ट्रक से 75 लाख रुपये की शराब बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

Bihar liquor ban: बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब माफिया तस्करी के नए-नए तरीके अपनाकर राज्य में अवैध शराब पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. ताजा मामला कैमूर जिले के मोहनिया चेकपोस्ट का है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 14 चक्का ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है. जब्त शराब की अनुमानित बाजार कीमत 72 से 75 लाख रुपये बताई जा रही है.