/कैमूर में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई: 14 चक्का ट्रक से 75 लाख रुपये की शराब बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

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Bihar liquor ban: बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब माफिया तस्करी के नए-नए तरीके अपनाकर राज्य में अवैध शराब पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. ताजा मामला कैमूर जिले के मोहनिया चेकपोस्ट का है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 14 चक्का ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है. जब्त शराब की अनुमानित बाजार कीमत 72 से 75 लाख रुपये बताई जा रही है.
उत्पाद विभाग के चेकपोस्ट प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि पंजाब से 14 चक्का ट्रक में गुप्त तहखाना बनाकर बिहार में शराब की बड़ी खेप लाई जा रही है. सूचना के आधार पर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने दुर्गावती से ही संदिग्ध ट्रक का पीछा करना शुरू किया और मोहनिया चेकपोस्ट पर उसे रोक लिया.
जांच के दौरान ट्रक के अंदर बेहद शातिराना तरीके से बनाया गया गुप्त तहखाना मिला. स्कैनर और जांच टीम की नजर से बचाने के लिए तहखाने के चारों ओर जैविक खाद और गोबर से भरे बोरे लादे गए थे. तहखाने की तलाशी लेने पर 550 पेटी में करीब 4,815 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई.
मामले में पुलिस ने हरियाणा निवासी दो आरोपियों विकास और नितेश कुमार को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में विकास ने बताया कि उसने ट्रक कानपुर से लिया था और इसे पटना पहुंचाना था. इसके बदले उसे 50 हजार रुपये देने की बात हुई थी. उत्पाद विभाग के अनुसार, शराब तस्करी से जुड़े मुख्य कारोबारियों की पहचान और उनके ठिकानों की जानकारी जुटाई जा रही है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.
रिपोर्ट: नरेंद्र जायसवाल