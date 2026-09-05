/कैमूरः थाना प्रभारी गुंजेश कुमार की गिरफ्त से एक और कैदी फरार, आखिर हर बार कार्रवाई से कैसे बच जाते हैं साहब?

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कैमूर जिले के उत्पाद थाना भभुआ में प्रशासनिक लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है. भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार हरियाणा निवासी अभियुक्त दीपक 04 सितंबर की सुबह हाजत से फरार हो गया. इस घटना के बाद जिला पदाधिकारी के कड़े निर्देश पर तीन गृहरक्षकों को हटा दिया गया है और FIR दर्ज करके जांच बैठाई गई है. हालांकि, इस पूरी घटना ने उत्पाद थाना भभुआ के प्रभारी गुंजेश कुमार की कार्यशैली और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. बताया जा रहा है कि गुंजेश कुमार के कार्यकाल के दौरान कैदी भागने की यह कोई पहली घटना नहीं है.
लगातार तीन बार कैदी फरार हो चुके
इससे पहले भी भभुआ उत्पाद थाना में तैनाती के दौरान हाजत से कैदी फरार हो चुके हैं. इसके बाद जब उन्हें मोहनिया चेक पोस्ट का उत्पाद प्रभारी बनाया गया था, तब भी वहां हाजत से कैदी भाग निकला था. अब दोबारा भभुआ उत्पाद थाना प्रभारी बनने पर फिर से अभियुक्त का फरार होना सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी पोल खोलता है. लगातार तीन बार कैदी फरार होने के बावजूद थाना प्रभारी गुंजेश कुमार के खिलाफ अब तक कोई ठोस विभागीय कार्रवाई न होना चर्चा और संशय का विषय बना हुआ है. देखना यह होगा कि इस बार जिला प्रशासन केवल निचले स्तर के कर्मियों पर गाज गिराता है या थाना प्रभारी की जवाबदेही तय करते हुए कोई सख्त कदम उठाता है.
मोहनिया चेकपोस्ट पर अवैध वसूली का मामला
वहीं, दूसरी ओर कैमूर जिले के मोहनिया चेकपोस्ट पर परिवहन विभाग के नाम पर चालान काटने और अवैध वसूली का मामला गरमा गया है. बाहरी राज्यों से आने वाले ट्रक ड्राइवरों ने आरोप लगाया है कि चेकपोस्ट पर ऑनलाइन के स्थान पर मैनुअल पर्ची थमाकर अवैध वसूली की जा रही है. सवाल उठाने और विरोध करने पर ड्राइवरों के साथ बदसलूकी और मारपीट की धमकी दी जाती है. इस पर जिला परिवहन पदाधिकारी कैमरे पर बोलने से इंकार कर रहे हैं, जबकि चेक पोस्ट पर 24 घंटा ASI की तैनाती होती है. उन्हीं के हैंडल से रसीद काटा जा रहा है. घटना की सूचना मिलते ही ट्रैफिक डीएसपी दल-बल के साथ तुरंत मोहनिया चेकपोस्ट पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.
ट्रक चालक ने ट्रैफिक DSP को आपबीती सुनाई
इस दौरान गुजरात से बंगाल जा रहे ट्रक चालक मोहम्मद अहसान अंसारी ने ट्रैफिक डीएसपी को आपबीती सुनाई. चालक का आरोप है कि उसकी गाड़ी का ओवर हाइट का चालान काटा गया और उसे ऑनलाइन के बजाय 'मैनुअल चालान' थमा दिया गया. पर्ची पर मैनुअल चालान लिखा भी है. जब उसने ऑनलाइन रसीद मांगी, तो उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया. मौके पर पहुंचे ट्रैफिक डीएसपी ने ड्राइवरों की शिकायतें गंभीरता से सुनीं और चालान के कागजात देखे. उन्होंने चालकों को आश्वस्त किया कि किसी भी तरह की धांधली या अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
डीएसपी ने दिए जांच के आदेश
डीएसपी ने कहा कि वे इस पूरे मामले की गहन जांच कर रहे हैं. जांच के बाद इस विषय में पुलिस अधीक्षक (एसपी) और जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) से बात कर नियमानुकूल सख्त कार्रवाई की जाएगी. चेकपोस्ट पर हंगामे और जांच के चलते काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.
रिपोर्ट- मुकुल जायसवाल