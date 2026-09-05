/कैमूरः थाना प्रभारी गुंजेश कुमार की गिरफ्त से एक और कैदी फरार, आखिर हर बार कार्रवाई से कैसे बच जाते हैं साहब?

इससे पहले भी भभुआ उत्पाद थाना में तैनाती के दौरान हाजत से कैदी फरार हो चुके हैं. इसके बाद जब उन्हें मोहनिया चेक पोस्ट का उत्पाद प्रभारी बनाया गया था, तब भी वहां हाजत से कैदी भाग निकला था. अब दोबारा भभुआ उत्पाद थाना प्रभारी बनने पर फिर से अभियुक्त का फरार होना सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी पोल खोलता है. लगातार तीन बार कैदी फरार होने के बावजूद थाना प्रभारी गुंजेश कुमार के खिलाफ अब तक कोई ठोस विभागीय कार्रवाई न होना चर्चा और संशय का विषय बना हुआ है. देखना यह होगा कि इस बार जिला प्रशासन केवल निचले स्तर के कर्मियों पर गाज गिराता है या थाना प्रभारी की जवाबदेही तय करते हुए कोई सख्त कदम उठाता है.