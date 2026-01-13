Kaimur forest land scam: सरकारी फाइलों में 'गायब' हो गया जंगल, अफसरों की मिलीभगत से बेच दी गई 62 डिसमिल वन भूमि

Advertisement
Kaimur forest land scam: कैमूर जिले के भगवानपुर अंचल के चूआ मौजा में अधिसूचित वन भूमि की अवैध बिक्री का मामला उजागर हुआ है. चार साल पुराने इस प्रकरण में रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज तक होने से वन संरक्षण कानूनों और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 13, 2026, 07:25 AM IST

Kaimur forest land scam: कैमूर जिले में वन भूमि की अवैध बिक्री का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने वन संरक्षण व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. मामला भगवानपुर अंचल अंतर्गत चूआ मौजा का है, जहां वन विभाग की साढ़े 62 डिसमिल अधिसूचित वन भूमि को नियमों को ताक पर रखकर बेच दिया गया. जानकारी के अनुसार यह भूमि कैमूर वन्य क्षेत्र की अधिसूचित जमीन है, जिसे किसी भी स्थिति में निजी स्वामित्व में नहीं दिया जा सकता. इसके बावजूद 5 जनवरी 2022 को भभुआ निबंधन कार्यालय में अखलासपुर निवासी शिवनाथ पाल, श्रीराम दहिन पाल और श्रीराम भजन पाल ने इस भूमि की रजिस्ट्री उमापुर गांव के सतीश कुमार और सुनील कुमार सिंह के नाम कर दी. हैरानी की बात यह है कि रजिस्ट्री के बाद अंचल कार्यालय द्वारा इस जमीन का दाखिल-खारिज भी कर दिया गया, जबकि यह स्पष्ट रूप से वन संरक्षित भूमि है. 

यह मामला करीब चार साल पुराना है, लेकिन लगभग चार महीने पहले वन विभाग के संज्ञान में आया. उस समय के डीएफओ चंचल प्रकाशम ने अवर निबंधन पदाधिकारी को पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. इसके बाद वर्तमान डीएफओ संजीव रंजन ने कैमूर जिला अधिकारी को पत्र भेजकर पूरे प्रकरण की जांच कराने और दोषी पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की अनुशंसा की है.

डीएफओ संजीव रंजन ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और बिहार सरकार की अधिसूचना के अनुसार यह भूमि हमेशा वन भूमि ही मानी जाएगी, चाहे उसकी खरीद-बिक्री या दाखिल-खारिज क्यों न कर दिया गया हो. उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वे ऐसे फर्जीवाड़े से बचें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इस पूरे मामले ने न केवल वन संरक्षण कानूनों की अनदेखी, बल्कि निबंधन और राजस्व विभाग की गंभीर लापरवाही को भी उजागर कर दिया है. अब सबकी नजरें जांच पर टिकी हैं कि आखिर दोषियों पर कब और कैसी कार्रवाई होती है.

रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल

