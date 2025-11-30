Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3023600
Zee Bihar JharkhandBH kaimur

Kaimur News: हरगांव में 2 बच्चों के साथ ऐसा क्या हुआ कि 8 लोगों पर दर्ज हुई नामजद FIR, जानें पूरा मामला

Kaimur Crime News: 23 नवंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि हरगांव निवासी घुरबिगन राजभर के बेटे-बेटी की बड़ी बेरहमी से हत्या करने का प्रयास किया गया है. दोनों बच्चों की फांसी लगाकर हत्या करने की कोशिश हुई है. इलाज के दौरान दोनों बच्चों ने दम तोड़ दिया. अब पीड़ित परिजनों ने 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 30, 2025, 07:54 AM IST

Trending Photos

Kaimur News: हरगांव में 2 बच्चों के साथ ऐसा क्या हुआ कि 8 लोगों पर दर्ज हुई नामजद FIR, जानें पूरा मामला

Kaimur Crime News: कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के हरगांव में दो मासूम बच्चों की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है. पीड़ित परिजनों की ओर से 8 लोगों पर लगाए गए आरोपों के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच तेज कर दी है. घटना 23 नवंबर 2025 की है, जब हरगांव निवासी घुरबिगन राजभर की 8 वर्षीय बेटी शिवानी कुमारी और 10 वर्षीय बेटे सुधार कुमार की फांसी लगा कर हत्या किए जाने की सूचना मिली थी. भभुआ डीएसपी मनोरंजन भारती ने बताया कि जानकारी मिलते ही पुलिस टीम हरगांव पहुंची, लेकिन तब तक परिजन दोनों बच्चों को इलाज के लिए उत्तर प्रदेश के चकिया ले गए थे. इलाज के दौरान उसी दिन 8 साल की बच्ची की मौत हो गई. 

इस संबंध में परिजनों ने चकिया थाना में आवेदन देकर बताया था कि गांव के बाहर मड़ई में झूला झूलते समय दोनों बच्चे अचानक बेहोश हो गए थे. बच्चा गंभीर था, इसलिए इलाज जारी रखा गया. पुलिस बच्चे के होश में आने का इंतजार कर रही थी, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके. लेकिन शुक्रवार (28 नवंबर) को इलाज के क्रम में 10 साल के बच्चे की भी मौत हो गई. इसी बीच पीड़ित परिवार ने चैनपुर थाना में नया आवेदन देकर आठ लोगों को नामजद करते हुए आरोप लगाया कि बच्चों की मौत के पीछे उनकी ही संलिप्तता है.

ये भी पढ़ें- मुजफ्फरपुर में पत्रकार के घर पर गोलीबारी, पहले भी हो चुकी है परिजनों की हत्या

Add Zee News as a Preferred Source

डीएसपी ने कहा कि पुलिस पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी है और मामले की हर एंगल से जांच जारी है. वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी और नॉन-टेक्निकल साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कई महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट होंगे. उन्होंने कहा कि जो भी सच्चाई होगी उसे सामने लाया जाएगा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट- मुकुल जायसवाल

TAGS

Kaimur News

Trending news

Kaimur News
कैमूर में 2 बच्चों के साथ ऐसा क्या हुआ कि 8 लोगों पर दर्ज हुई नामजद FIR, जानें मामला
Katihar News
'छूने से AIDS नहीं फैलता है', सही जानकारी के चलते कटिहार में हर साल कम हो रहे मरीज
Bihar Weather
भारत पहुंचा भयानक तूफान 'दीत्वा', क्या बिहार पर भी बरपेगा इसका कहर? देखें IMD अलर्ट
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में पत्रकार के घर पर गोलीबारी, पहले भी हो चुकी है परिजनों की हत्या
Lallu Mukhiya
बाढ़ सिविल कोर्ट में राजद नेता लल्लू मुखिया का सरेंडर, 2023 हत्याकांड में थे फरार
Samastipur News
हसनपुर चीनी मिल में पूजा-अर्चना के साथ पेराई सत्र की शुरुआत, किसानों में उत्साह
Manoj Bhawuk
भोजपुरी सिनेमा के इतिहास पर लिखी किताब के लिए मनोज भावुक सम्मानित
Samastipur News
समस्तीपुर में मनचलों की छेड़खानी से तंग आकर इंटर छात्रा ने दी अपनी जान
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला, पुलिस की मौजूदगी में ऑपरेशन फिर शुरू
Chhapra News
मढ़ौरा चीनी मिल को एक साल में चालू करने की तैयारी, सरकार ने दिया आश्वासन