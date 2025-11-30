Kaimur News: हरगांव में 2 बच्चों के साथ ऐसा क्या हुआ कि 8 लोगों पर दर्ज हुई नामजद FIR, जानें पूरा मामला

Kaimur Crime News: कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के हरगांव में दो मासूम बच्चों की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है. पीड़ित परिजनों की ओर से 8 लोगों पर लगाए गए आरोपों के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच तेज कर दी है. घटना 23 नवंबर 2025 की है, जब हरगांव निवासी घुरबिगन राजभर की 8 वर्षीय बेटी शिवानी कुमारी और 10 वर्षीय बेटे सुधार कुमार की फांसी लगा कर हत्या किए जाने की सूचना मिली थी. भभुआ डीएसपी मनोरंजन भारती ने बताया कि जानकारी मिलते ही पुलिस टीम हरगांव पहुंची, लेकिन तब तक परिजन दोनों बच्चों को इलाज के लिए उत्तर प्रदेश के चकिया ले गए थे. इलाज के दौरान उसी दिन 8 साल की बच्ची की मौत हो गई.

इस संबंध में परिजनों ने चकिया थाना में आवेदन देकर बताया था कि गांव के बाहर मड़ई में झूला झूलते समय दोनों बच्चे अचानक बेहोश हो गए थे. बच्चा गंभीर था, इसलिए इलाज जारी रखा गया. पुलिस बच्चे के होश में आने का इंतजार कर रही थी, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके. लेकिन शुक्रवार (28 नवंबर) को इलाज के क्रम में 10 साल के बच्चे की भी मौत हो गई. इसी बीच पीड़ित परिवार ने चैनपुर थाना में नया आवेदन देकर आठ लोगों को नामजद करते हुए आरोप लगाया कि बच्चों की मौत के पीछे उनकी ही संलिप्तता है.

ये भी पढ़ें- मुजफ्फरपुर में पत्रकार के घर पर गोलीबारी, पहले भी हो चुकी है परिजनों की हत्या

Add Zee News as a Preferred Source

डीएसपी ने कहा कि पुलिस पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी है और मामले की हर एंगल से जांच जारी है. वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी और नॉन-टेक्निकल साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कई महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट होंगे. उन्होंने कहा कि जो भी सच्चाई होगी उसे सामने लाया जाएगा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट- मुकुल जायसवाल