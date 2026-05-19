कैमूर में 'सूर्यदेव' का तांडव! 45 डिग्री पहुंचा पारा, दोपहर होते ही सड़कों पर पसरा सन्नाटा

Kaimur heatwave: कैमूर जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है. तेज धूप और लू के कारण दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसर जा रहा है.
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Kaimur heatwave: इन दिनों पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है. तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है. बिहार के कैमूर जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है. तापमान तेजी से बढ़कर 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. तेज धूप और गर्म हवाओं (लू) के कारण दिन के समय बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. स्थिति यह है कि दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है और लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं.
गर्मी का असर बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी देखने मिल रहा है. आमतौर पर भीड़भाड़ वाले मोहनिया के चांदनी चौक और मां मुंडेश्वरी गेट जैसे क्षेत्रों में इन दिनों काफी सन्नाटा देखी जा रही है. लोग केवल जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं और वह भी पूरी सावधानी के साथ.
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स्थानीय लोगों का कहना है कि इस भीषण गर्मी ने दैनिक जीवन की रफ्तार को काफी धीमा कर दिया है. दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच सबसे अधिक गर्मी महसूस की जा रही है, जिससे लोगों को अधिक परेशानी हो रही है. छोटे बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है.
स्थानीय चिकित्सक डॉ. रमाकांत पाठक ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है. उन्होंने कहा कि इस मौसम में हल्के और सुती कपड़े पहनें और पानी और तरल पदार्थों का सेवन करें तथा धूप से बचें. उन्होंने यह भी सलाह दी कि तरबूज, संतरा और सत्तू का शरबत जैसे पेय पदार्थ शरीर में पानी की कमी को दूर करने में मदद करते हैं. लू या बुखार जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.
रिपोर्ट: नरेंद्र जयसवाल