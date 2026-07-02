Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH kaimur
  • /कैमूर में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या, फिर खुद भी किया सुसाइड का प्रयास

कैमूर में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या, फिर खुद भी किया सुसाइड का प्रयास

Kaimur News: कैमूर के अधौरा थाना क्षेत्र के बघौता गांव में घरेलू विवाद ने खूनी रूप ले लिया. पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को भी गोली मार ली. घायल पति का इलाज जारी है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 02, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:37 AM IST
कैमूर में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या, फिर खुद भी किया सुसाइड का प्रयास
Image Credit: कैमूर में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की गोली मारकर की हत्याSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या, फिर खुद किया सुसाईड का प्रयास
Kaimur News56 min ago
2
Bharat Tiwari encounter case1 hr ago
3
jharkhand live1 hr ago
4
Patna Weather2 hrs ago
5
bihar breaking news2 hrs ago