/कैमूर में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या, फिर खुद भी किया सुसाइड का प्रयास

Kaimur News: कैमूर जिले के अधौरा थाना क्षेत्र के बघौता गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मामूली घरेलू विवाद में एक पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी, इसके बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास किया. मृतका की पहचान बघौता गांव निवासी 36 वर्षीय रीता देवी और पत्नी जय हिंद सिंह, के रूप में हुई है. वहीं, गंभीर रूप से घायल जय हिंद सिंह को सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है.