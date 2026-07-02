/कैमूर में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या, फिर खुद भी किया सुसाइड का प्रयास

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Kaimur News: कैमूर जिले के अधौरा थाना क्षेत्र के बघौता गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मामूली घरेलू विवाद में एक पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी, इसके बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास किया. मृतका की पहचान बघौता गांव निवासी 36 वर्षीय रीता देवी और पत्नी जय हिंद सिंह, के रूप में हुई है. वहीं, गंभीर रूप से घायल जय हिंद सिंह को सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है.
मृतका के पुत्र अजीत कुमार ने बताया कि खाना बनाने की बात को लेकर उसके माता-पिता के बीच मामूली कहासुनी हुई थी. विवाद बढ़ने पर जय हिंद सिंह ने आपा खो दिया और रीता देवी पर दो गोलियां चला दीं. गोली लगने से रीता देवी की मौके पर ही मौत हो गई. पत्नी की मौत के बाद आरोपी ने खुद के सीने में भी गोली मार ली, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल भेजा, जहां पोस्टमार्टम कराया गया. पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था और पूरे परिवार में मातम का माहौल है.
पुलिस ने बताया कि मामले में FIR दर्ज कर ली गई है. शुरुआती जांच में घरेलू विवाद को घटना का कारण माना जा रहा है, हालांकि अन्य सभी संभावित पहलुओं की भी गहन जांच की जा रही है. इस घटना के बाद पूरे बघौता गांव में दहशत और सन्नाटा पसरा हुआ है.
रिपोर्ट: नरेंद्र जायसवाल