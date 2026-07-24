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कैमूर: 10 डिसमिल जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, चाकू के हमले में 70 वर्षीय आबिद अली की मौत, दो महिला गिरफ्तार

kaimur News: कैमूर के दुर्गावती थाना क्षेत्र के सावठ गांव में 10 डिसमिल जमीन विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. चाकूबाजी में घायल 70 वर्षीय आबिद अली की इलाज के दौरान मौत हो गई तो वहीं पुलिस ने8 लोगों पर केस दर्ज कर दो महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Written ByMUKUL JAISLWAL Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 24, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 12:14 PM IST
कैमूर: 10 डिसमिल जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, चाकू के हमले में 70 वर्षीय आबिद अली की मौत, दो महिला गिरफ्तार
Image Credit: 10 डिसमिल जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, चाकू के हमले में 70 वर्षीय आबिद अली की मौत

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MUKUL JAISLWAL

MUKUL JAISLWAL

कैमूर के रामगढ़ ग्राम भारती कॉलेज से इंटरमीडिएट तक पढ़ाई करने वाले मुकुल जायसवाल के पास मीडिया में 30 साल से अधिक समय से काम का अनुभव. हिंदुस्तान, दैनिक जागरण जैसे अखबारों में अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता से अमिट छाप छोड़ी. जमीनी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों और विकास कार्यों का सटीक कवरेज करने में महारत. 

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