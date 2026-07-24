/कैमूर: 10 डिसमिल जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, चाकू के हमले में 70 वर्षीय आबिद अली की मौत, दो महिला गिरफ्तार

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kaimur News: कैमूर के दुर्गावती थाना क्षेत्र के सावठ गांव में 10 डिसमिल जमीन को लेकर चल रहा पुराना विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. गुरुवार को दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मामला इतना बढ़ गया कि लाठी-डंडों के साथ मारपीट शुरू हो गई. इसी दौरान 70 वर्षीय आबिद अली पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए.
घटना की सूचना मिलते ही डायल-112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल आबिद अली को तत्काल दुर्गावती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए भभुआ सदर अस्पताल रेफर कर दिया. अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
भभुआ सदर अस्पताल की प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. संगीता सिन्हा ने बताया कि घायल बुजुर्ग के हाथ-पैर पर गंभीर चोटों के निशान थे. चिकित्सकों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. घटना के बाद परिजनों में शोक और आक्रोश का माहौल है.
मामले की गंभीरता को देखते हुए सावठ गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. दुर्गावती थाना पुलिस ने पीड़ित पक्ष के बयान पर आठ लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दो महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.