/कैमूर: 10 डिसमिल जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, चाकू के हमले में 70 वर्षीय आबिद अली की मौत, दो महिला गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए सावठ गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. दुर्गावती थाना पुलिस ने पीड़ित पक्ष के बयान पर आठ लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दो महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.