/कैमूर में शराब तस्करी का खुलासा: चेकपोस्ट से भाग रही स्कॉर्पियो ने ट्रॉली में मारी टक्कर, 32 कार्टन शराब के साथ चालक गिरफ्तार

Kaimur News: कैमूर के मोहनिया चेकपोस्ट पर अवैध गतिविधियों और तस्करी पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे सघन जांच अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, टोल टैक्स पर वाहनों की सघन जांच की जा रही थी. इसी दौरान एक संदिग्ध स्कॉर्पियो वाहन ने मौके से भागने की कोशिश की और तेजी से निकलते हुए टोल टैक्स पर खड़ी ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी.