/कैमूर में शराब तस्करी का खुलासा: चेकपोस्ट से भाग रही स्कॉर्पियो ने ट्रॉली में मारी टक्कर, 32 कार्टन शराब के साथ चालक गिरफ्तार

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Kaimur News: कैमूर के मोहनिया चेकपोस्ट पर अवैध गतिविधियों और तस्करी पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे सघन जांच अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, टोल टैक्स पर वाहनों की सघन जांच की जा रही थी. इसी दौरान एक संदिग्ध स्कॉर्पियो वाहन ने मौके से भागने की कोशिश की और तेजी से निकलते हुए टोल टैक्स पर खड़ी ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी.
टक्कर मारने के बाद चालक वाहन लेकर तेजी से फरार हो गया. घटना के तुरंत बाद पुलिस ने एक्शन में आते हुए कुदरा थाना पुलिस से संपर्क साधा और सहयोग मांगा. दोनों थानों की पुलिस टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया. पुलिस की घेराबंदी और संयुक्त कार्रवाई के परिणामस्वरूप भाग रही स्कॉर्पियो गाड़ी को कुदरा में सफलतापूर्वक जब्त कर लिया गया.
इस कार्रवाई के दौरान स्कॉर्पियो के चालक को भी मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया. वाहन की गहन तलाशी लेने पर पुलिस को उसके अंदर से कुल 32 कार्टन अवैध बीयर और विदेशी शराब बरामद हुई. इस मामले में स्कॉर्पियो चालक राजा कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है.
मामले की जानकारी देते हुए मोहनिया चेकपोस्ट के प्रभारी संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि शराब की तस्करी रोकने के लिए चेकपोस्ट पर लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है. गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.साथ ही, तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाया जा रहा है.
रिपोर्ट: नरेंद्र जायसवाल