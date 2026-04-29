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पारा हुआ धड़ाम! कैमूर में 43 डिग्री की गर्मी को बारिश और ओलों ने किया छू-मंतर

कैमूर जिले में भीषण गर्मी के बीच अचानक मौसम बदल गया है. 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका तापमान तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण गिरकर 30 डिग्री पर आ गया है. इससे लोगों को चिलचिलाती धूप से तो राहत मिली है, लेकिन खेतों में खड़ी फसलों को ओलों ने भारी नुकसान पहुँचाया है, जिससे किसानों में चिंता है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 29, 2026, 05:34 PM IST

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कैमूर में ओलों ने बरपाया कहर
कैमूर में ओलों ने बरपाया कहर

कैमूर जिले में मौसम ने ऐसी पलटी मारी है कि लोग हैरान भी हैं और खुश भी. पिछले कई दिनों से सूरज आग उगल रहा था और तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. लेकिन अचानक आसमान में काले बादल छाए और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई. देखते ही देखते कई इलाकों में ओले भी गिरे. इस बदलाव से गर्मी तो भाग गई है, लेकिन यह मौसम अपने साथ कुछ परेशानियां भी लेकर आया है.

दोपहर तक लोग कड़ी धूप और जलन वाली गर्मी से परेशान थे. अचानक मौसम बदला और ठंडी हवाएं चलने लगीं. बारिश और ओले गिरने के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई. जो तापमान सुबह 43 डिग्री था, वह शाम तक लुढ़क कर 30 डिग्री के आसपास आ गया. स्थानीय निवासी रवि कुमार और सुरक्षा गार्ड विनोद शंकर दुबे ने बताया कि इस बारिश ने उन्हें गर्मी के टॉर्चर से पूरी तरह बचा लिया है. अब बाहर निकलना आसान हो गया है और घरों में भी ठंडक महसूस हो रही है.

जैसे ही बारिश थमी और मौसम सुहाना हुआ, बाजारों में लोगों की भीड़ बढ़ गई. भीषण गर्मी के कारण जो लोग दोपहर में घरों के अंदर कैद रहते थे, वे अब बाहर निकलकर मौसम का आनंद ले रहे हैं. सड़कों पर बच्चे बारिश के पानी और ओलों के साथ खेलते नजर आए. ठंडी हवाओं ने लोगों का मूड पूरी तरह बदल दिया है और चारों तरफ खुशी का माहौल दिख रहा है.

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जहां आम जनता बारिश का आनंद ले रही है, वहीं किसानों के लिए यह मौसम किसी काल से कम नहीं है. ग्रामीण इलाकों में किसानों की खरीफ और रवि की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. तेज हवा और ओलों की वजह से खेत में खड़ी फसलें जमीन पर बिछ गई हैं. एक किसान ने भारी मन से बताया कि ओलों ने फसलों को चूरन कर दिया है. अब किसान अपनी मेहनत की बर्बादी देख प्रशासन से मदद की उम्मीद लगा रहे हैं.

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मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आने वाले 24 घंटों में भी बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला जारी रह सकता है. इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है. खासकर किसानों को कटी हुई फसलों को सुरक्षित जगह रखने और बिजली चमकने के दौरान पेड़ों के नीचे न खड़े होने की अपील की गई है.

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