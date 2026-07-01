/कैमूर: ड्यूटी के दौरान रील बनाना भारी, मोहनिया अनुमंडल अस्पताल की दो GNM को मिला कारण बताओ नोटिस

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Kaimur News: कैमूर जिले के मोहनिया अनुमंडल अस्पताल में कार्यरत दो GNM द्वारा ड्यूटी के दौरान इंस्टाग्राम रील बनाने का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में अस्पताल की GNM रितु कुमारी और कांति जायसवाल मरीजों की देखभाल करने के बजाय रील बनाती हुई दिखाई दे रही हैं. वीडियो वायरल होते ही मामला पटना स्थित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कैमूर जिला प्रशासन तक पहुंच गया, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया.
मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक ने दोनों GNM को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. नोटिस में उनसे पूछा गया है कि ड्यूटी के दौरान इस तरह की गतिविधि क्यों की गई. साथ ही यह भी कहा गया है कि इस प्रकार का आचरण सरकारी सेवा के नियमों और अस्पताल की गरिमा के विपरीत है, जिससे विभाग की छवि पर भी प्रभाव पड़ा है.
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकारी अस्पताल में तैनात कर्मियों की पहली जिम्मेदारी मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है. ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया के लिए रील बनाना गंभीर लापरवाही है. इसलिए पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोनों कर्मियों से निर्धारित समय के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है.
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि दोनों GNM का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो उनके खिलाफ विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी. इस घटना के बाद अस्पताल के अन्य कर्मचारियों में भी सतर्कता बढ़ गई है. स्वास्थ्य विभाग ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में सरकारी ड्यूटी के दौरान इस तरह की लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
रिपोर्ट: नरेंद्र जायसवाल