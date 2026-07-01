/कैमूर: ड्यूटी के दौरान रील बनाना भारी, मोहनिया अनुमंडल अस्पताल की दो GNM को मिला कारण बताओ नोटिस

Kaimur News: कैमूर जिले के मोहनिया अनुमंडल अस्पताल में कार्यरत दो GNM द्वारा ड्यूटी के दौरान इंस्टाग्राम रील बनाने का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में अस्पताल की GNM रितु कुमारी और कांति जायसवाल मरीजों की देखभाल करने के बजाय रील बनाती हुई दिखाई दे रही हैं. वीडियो वायरल होते ही मामला पटना स्थित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कैमूर जिला प्रशासन तक पहुंच गया, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया.