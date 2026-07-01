Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH kaimur
  • /कैमूर: ड्यूटी के दौरान रील बनाना भारी, मोहनिया अनुमंडल अस्पताल की दो GNM को मिला कारण बताओ नोटिस

कैमूर: ड्यूटी के दौरान रील बनाना भारी, मोहनिया अनुमंडल अस्पताल की दो GNM को मिला कारण बताओ नोटिस

Kaimur News: कैमूर के मोहनिया अनुमंडल अस्पताल में ड्यूटी के दौरान इंस्टाग्राम रील बनाना दो GNM को महंगा पड़ गया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने दोनों नर्सों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 01, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 02:27 PM IST
कैमूर: ड्यूटी के दौरान रील बनाना भारी, मोहनिया अनुमंडल अस्पताल की दो GNM को मिला कारण बताओ नोटिस
Image Credit: ड्यूटी के दौरान रील बनाना भारी, मोहनिया अनुमंडल अस्पताल की दो GNM को मिला कारण बताओ नोटिसSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ड्यूटी के दौरान रील बनाना भारी, अनुमंडल अस्पताल की दो GNM को मिला कारण बताओ नोटिस
Kaimur News4 min ago
2
IPS Rajesh Sharma28 min ago
3
Bihar IPS Transfer57 min ago
4
Jharkhand Politics1 hr ago
5
Shravani Mela 20261 hr ago