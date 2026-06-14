Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH kaimur
  • /Kaimur News: मोहनिया में अपराधियों के हौसले बुलंद, युवक को लहूलुहान कर सड़क किनारे फेंका, हालत नाजुक

Kaimur News: मोहनिया में अपराधियों के हौसले बुलंद, युवक को लहूलुहान कर सड़क किनारे फेंका, हालत नाजुक

Kaimur News: मोहनिया में अपराधियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. अंबेडकर पार्क के पीछे अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर उसे स्कॉर्पियो से सड़क किनारे फेंक दिया. गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 14, 2026, 06:53 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 06:53 AM IST
Kaimur News: मोहनिया में अपराधियों के हौसले बुलंद, युवक को लहूलुहान कर सड़क किनारे फेंका, हालत नाजुक
Image Credit: Kaimur News: मोहनिया में अपराधियों के हौसले बुलंद, युवक को लहूलुहान कर सड़क किनारे फेंका, हालत नाजुक

About the Author

Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पाटलिपुत्र स्टेशन पर बवाल: रेल आईजी जितेंद्र राणा समेत कई पुलिसकर्मी घायल
Bihar Police Exam44 min ago
2
Akshita Raj6:03 PM IST
3
CM Samrat Choudhary5:24 PM IST
4
Bihar Marriage scamJun 13
5
Assam plane crashJun 13