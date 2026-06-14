/Kaimur News: मोहनिया में अपराधियों के हौसले बुलंद, युवक को लहूलुहान कर सड़क किनारे फेंका, हालत नाजुक

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Kaimur News: मोहनिया थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. ताजा मामला मोहनिया थाना क्षेत्र के अंबेडकर पार्क के पीछे का है, जहां रात में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की और फिर उसे स्कॉर्पियो गाड़ी से सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.
घायल युवक की पहचान रतवार निवासी सोनू राम के रूप में हुई है, जो राजू राम का पुत्र है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अंबेडकर पार्क के पीछे अंधेरे का फायदा उठाकर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो रुकी और उसमें सवार लोगों ने युवक को तड़पती हालत में सड़क पर फेंक दिया. स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को तुरंत अनुमंडलीय अस्पताल, मोहनिया लाया गया.
अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार, युवक की हालत बेहद नाजुक है. वह बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था और उसके सिर व शरीर पर गंभीर चोटों के निशान हैं. प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज और सीटी स्कैन के लिए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.
इस घटना के बाद स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों में मोहनिया पुलिस के खिलाफ भारी आक्रोश है. लोगों का कहना है कि थाना क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर केवल खानापूर्ति कर रही है. सरेआम हुई इस वारदात ने पुलिस की मुस्तैदी की पोल खोल कर रख दी है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और CCTV फुटेज खंगालने का दावा कर रही है, लेकिन अपराधियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है.
रिपोर्ट: नरेंद्र जायसवाल