/Kaimur News: मोहनिया में अपराधियों के हौसले बुलंद, युवक को लहूलुहान कर सड़क किनारे फेंका, हालत नाजुक

इस घटना के बाद स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों में मोहनिया पुलिस के खिलाफ भारी आक्रोश है. लोगों का कहना है कि थाना क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर केवल खानापूर्ति कर रही है. सरेआम हुई इस वारदात ने पुलिस की मुस्तैदी की पोल खोल कर रख दी है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और CCTV फुटेज खंगालने का दावा कर रही है, लेकिन अपराधियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है.