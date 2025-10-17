Kaimur News: कुदरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बाइक सवार जोड़ी संग पकड़ा 16 किलो गांजा

Bihar News: कैमूर जिले की कुदरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है.उन्होंने एक नशे के कारोबारी पर कार्रवाई कर 6.739 किलोग्राम गांजा बरामद किया है. पुलिस इस कारवाई में एनएच-19 पर डीहरा गेट के पास एक बाइक सवार महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया है. यह दोनो झोले में गांजा लेकर जा रहे थे. यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की थी, जिसमें पुलिस ने तुरंत छापेमारी करते हुए दोनों को पकड़ लिया है.

यह गिरफ्तार किए आरोपियों की पहचान रोहतास जिले के सासाराम थाना क्षेत्र निवासी मृत्युंजय पांडे और उसके साथ बाइक पर सवार एक महिला के रूप में की गई है. पुलिस ने गांजा के साथ बाइक को भी जब्त कर लिया है. इन दोनों को पूछताछ के लिए कुदरा थाना लाया गया है, जहां उनसे यह जानकारी ली जा रही है कि वे यह गांजा कहां से लाए थे और किसे पहुंचाने वाले थे.

कुदरा थानाध्यक्ष के अनुसार, यह बरामदगी चुनावी सीजन में मादक पदार्थों की तस्करी पर सख्त निगरानी के दौरान हुई है. बताया गया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक बाइक सवार जोड़ा झोले में गांजा लेकर सासाराम की ओर से कैमूर की तरफ जा रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने डीहरा गेट के पास चेकिंग शुरू की और संदिग्ध बाइक को रोक लिया. जब पुलिस में तलाशी ली तो उन्हें तालाशी के दौरान झोले में गांजा भरा मिला.

Add Zee News as a Preferred Source

कैमूर SP हरिमोहन शुक्ला ने कहा कि कुदरा पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए 16 किलो से अधिक गांजा के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने कहा कि दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इसके पीछे कौन-कौन लोग जुड़े हैं. एसपी ने कहा कि जिले में नशे और शराब की तस्करी पर पूरी तरह नकेल कस दी गई है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

इनपुट: मुकुल जायसवाल

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!