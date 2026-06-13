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Kaimur News: मोहनिया में किराए के मकान में रह रहे हलवाई के घर चोरी, सोने-चांदी के जेवरात और कैश ले उड़े चोर

Kaimur News: मोहनिया थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 14 में एक हलवाई के घर में अज्ञात चोरों ने नकदी, सोने-चांदी के जेवरात और मोबाइल फोन की चोरी कर ली. पीड़ित परिवार सुबह उठने पर घटना का पता चला, जिसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 13, 2026, 06:42 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:42 AM IST
Kaimur News: मोहनिया में किराए के मकान में रह रहे हलवाई के घर चोरी, सोने-चांदी के जेवरात और कैश ले उड़े चोर
Image Credit: Kaimur News: मोहनिया में किराए के मकान में रह रहे हलवाई के घर चोरी, सोने-चांदी के जेवरात और कैश ले उड़े चोर

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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