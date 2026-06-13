/Kaimur News: मोहनिया में किराए के मकान में रह रहे हलवाई के घर चोरी, सोने-चांदी के जेवरात और कैश ले उड़े चोर

Kaimur News: बिहार के कैमूर जिला के मोहनिया थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 14 में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक हलवाई के घर को निशाना बनाते हुए नकदी और लाखों रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. पीड़ित विनोद साह, जो मूल रूप से रामगढ़ थाना क्षेत्र के विदामनपुर गांव के निवासी हैं, वर्तमान में मोहनिया में दिनेश साह के मकान में किराए पर रहकर हलवाई का काम करते हैं. उन्होंने इस घटना को लेकर मोहनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए लिखित आवेदन दिया है.