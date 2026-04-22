Kaimur News: शिक्षा का मंदिर बना अखाड़ा, बच्चों के सामने भिड़ीं प्रधानाध्यापिका और शिक्षिका, वीडियो वायरल

Kaimur News: शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले विद्यालय जब आपसी विवाद और हिंसा के अखाड़े में बदल जाएं, तो यह न केवल शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि समाज के भविष्य को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा करता है. बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बघीनी गांव स्थित प्लस टू उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय से ऐसा ही एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां दो शिक्षिकाओं के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. इस घटना ने विद्यालय की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और छात्रों के बीच भय का माहौल बना दिया है.

यह घटना बुधवार दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है, जब विद्यालय की प्रधानाध्यापिका रंजनलता और शिक्षिका चिंता देवी के बीच बच्चों के साथ व्यवहार को लेकर कहासुनी शुरू हुई. शिक्षिका चिंता देवी का आरोप है कि जिन बच्चों पर वह विशेष ध्यान देती थीं, उनके साथ प्रधानाध्यापिका अक्सर दुर्व्यवहार करतीं थी. इसी मुद्दे पर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट होने लगी.

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इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों शिक्षिकाएं आपस में उलझती नजर आ रही हैं. हालांकि, इस वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. घटना के बाद विद्यालय का माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिससे नाराज दर्जनों छात्र-छात्राएं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई. छात्रों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं का उनकी पढ़ाई और मानसिक स्थिति पर पड़ रहा है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं. जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन कुमार ने बताया कि वीडियो उनके संज्ञान में आया है और जांच के लिए दो सदस्यीय टीम को विद्यालय भेजा गया है. उन्होंने यह भी कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उल्लेखनीय है कि प्रधानाध्यापिका को पहले भी निलंबित किया जा चुका है और हाल ही में उनका निलंबन समाप्त हुआ था. अब एक बार फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है. साथ ही, विद्यालय के सुचारु संचालन के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिदिन निगरानी की जाएगी.

रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल