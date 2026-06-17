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बिहार के चैनपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव में बुधवार को कोचिंग पढ़कर घर लौट रहे एक 14 वर्षीय किशोर की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतक की पहचान सिकंदरपुर निवासी बब्बन गोंड के पुत्र प्रिंस कुमार के रूप में हुई है, जो आठवीं कक्षा का छात्र था.
घटना की जानकारी देते हुए मृतक के बड़े पिताजी रामदुलार प्रसाद गोंड ने बताया कि प्रिंस गांव में ही कोचिंग पढ़ने गया था. शाम करीब 5 बजे जब वह कोचिंग से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में सोनू अंसारी के दो बेटों साबिर अंसारी और समीर अंसारी ने उसे गली में घेर लिया और उसका गला दबा दिया. अचेत अवस्था में परिजनों द्वारा प्रिंस को तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
इस खौफनाक वारदात को लेकर परिजनों का आरोप है कि आरोपियों के साथ बच्चों में पहले भी कुछ विवाद हुआ था, जिसके दौरान उन्हें पूर्व में भी जान से मारने की धमकियां दी गई थीं. परिजनों के अनुसार, आरोपियों के पिता ने भी करीब 10-12 दिन पहले अपने बेटों को उकसाया था. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत अस्पताल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयानों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.