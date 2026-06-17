इस खौफनाक वारदात को लेकर परिजनों का आरोप है कि आरोपियों के साथ बच्चों में पहले भी कुछ विवाद हुआ था, जिसके दौरान उन्हें पूर्व में भी जान से मारने की धमकियां दी गई थीं. परिजनों के अनुसार, आरोपियों के पिता ने भी करीब 10-12 दिन पहले अपने बेटों को उकसाया था. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत अस्पताल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयानों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.