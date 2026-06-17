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Kaimur News: सिकंदरपुर में कोचिंग से लौट रहे छात्र की गला दबाकर हत्या, गांव में तनाव का माहौल

चैनपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव में बुधवार शाम कोचिंग से घर लौट रहे 14 वर्षीय छात्र प्रिंस कुमार की गला दबाकर हत्या कर दी गई. मृतक के बड़े पिताजी के अनुसार, गांव के ही सोनू अंसारी के दो बेटों, साबिर और समीर ने प्रिंस को गली में घेरकर इस वारदात को अंजाम दिया.

Edited By:Saurabh Jha
Published: Jun 17, 2026, 09:02 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:02 PM IST
Kaimur News: सिकंदरपुर में कोचिंग से लौट रहे छात्र की गला दबाकर हत्या, गांव में तनाव का माहौल
Image Credit: सिकंदरपुर में छात्र की गला दबाकर हत्या

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सौरभ झा बिहार के रहने वाले हैं और अभी ज़ी न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं.

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