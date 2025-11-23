Ramgarh Chunav 2025: रामगढ़ में मतगणना के दिन हुए बवाल मामले में अब एक्शन तेज, पुलिस ने 4 आरोपियों को धरा

Ramgarh Chunav 2025: यह पूरा मामला मतगणना के दिन का है, जब बसपा प्रत्याशी सतीश सिंह के समर्थकों ने गड़बड़ी और प्रमाण पत्र देने में विलंब का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया था. इस मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है.
Kaimur Crime News: कैमूर जिले के मोहनिया शहर के बाजार समिति परिसर में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के दौरान हुए बड़े बवाल के मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान किशनपुरा गांव निवासी स्वर्गीय शिवपूजन राम के पुत्र ऋषि मुनि राम, सिसौडा गांव निवासी स्वर्गीय जीउत राम के पुत्र महेंद्र राम, लबेदहा गांव निवासी रामचंद्र राम और कलानी गांव निवासी राम आशीष सिंह के पुत्र राजेश सिंह के रूप में की गई है. सभी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने मेडिकल जांच करवाकर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है. यह पूरा मामला मतगणना के दिन का है, जब बसपा प्रत्याशी सतीश सिंह के समर्थकों ने गड़बड़ी और प्रमाण पत्र देने में विलंब का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया था.
स्थिति इतनी बिगड़ गई कि समर्थकों ने सड़क पर जाम लगाकर तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी. इस दौरान नगर पंचायत कुदरा के ईओ की सरकारी गाड़ी को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया था. वहीं मतगणना केंद्र के बाहर पुलिस-प्रशासन पर पथराव भी किया गया, जिससे अफरा-तफरी की स्थिति बन गई थी. घटना के बाद मोहनिया थाना में कुल 197 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था, जबकि लगभग 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई. पुलिस लगातार आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी. जांच के क्रम में चारों आरोपियों को उनके-अपने घरों से हिरासत में ले लिया गया.
मोहनिया पुलिस का कहना है कि इस मामले में शामिल अन्य आरोपितों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
रिपोर्ट- विकास चौधरी