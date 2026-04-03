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ट्रॉली बैग खोलते ही पुलिस के उड़े होश, कैमूर में मिला भारी मात्रा में गांजा

Kaimur Crime News: कुदरा पुलिस ने घेराबंदी कर बाइक सवारों से करीब 5 लाख का नशीला पदार्थ बरामद किया. यूपी और रोहतास के दो तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 03, 2026, 10:39 PM IST

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कैमूर पुलिस ने 11 किलो गांजे के साथ दो तस्करों को दबोचा
कैमूर पुलिस ने 11 किलो गांजे के साथ दो तस्करों को दबोचा

Kaimur News: कैमूर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 11.73 किलोग्राम गांजा बरामद किया है. इस मामले में पुलिस ने दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो बाइक पर ट्रॉली बैग में नशीले पदार्थ की खेप लेकर जा रहे थे.

गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई
मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को कुदरा थाना की गश्ती टीम को गुप्त सूचना मिली कि दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर ट्रॉली बैग में गांजा लेकर सकरी के रास्ते चेनारी की ओर जाने वाले हैं. सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया. चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक को रुकवा कर तलाशी ली गई, जिसमें कुल 11 पैकेट गांजा बरामद हुआ.

जब्त सामान और गिरफ्तार आरोपी
पुलिस की तरफ से जब्त किए गए गांजे की अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपये बताई जा रही है. इसके साथ ही तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल (BR24AF7460) को भी जब्त कर लिया गया है. गिरफ्तार तस्करों की पहचान निम्नलिखित रूप में हुई है. यश पाण्डेय (27 वर्ष), पिता- मनोज पाण्डेय, निवासी- जमुनिया, गाजीपुर (उत्तर प्रदेश), प्रिंस कुमार जायसवाल (28 वर्ष), पिता- स्व. मनोज जायसवाल, निवासी- चेनारी, रोहतास (बिहार).

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पुलिस टीम की सफलता
इस सफल अभियान में कुदरा थानाध्यक्ष नंदू कुमार के नेतृत्व में पु.अ.नि. पूनम कुमारी और पु.अ.नि. विजय कुमार समेत पुलिस बल के जवान शामिल थे. पुलिस अब इन तस्करों के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज खंगाल रही है ताकि इस गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंचा जा सके. आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

रिपोर्ट: नरेंद्र जायसवाल

यह भी पढ़ें: 700 लीटर स्पिरिट जब्त नहीं होती तो हजारों लोगों की जान चली जाती, रिपोर्ट में खुलासा

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