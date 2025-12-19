Kaimur Road Accident: NH-30 पर रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने DSP की गाड़ी को उड़ाया, 4 लोग जख्मी

Kaimur Road Accident: कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत दादर गांव के पास एनएच-30 पर 19 दिसंबर, 2025 शुक्रवार की रात को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. रॉन्ग साइड से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने मुख्यालय डीएसपी की गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में मुख्यालय डीएसपी गजेंद्र कुमार समेत कुल चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डीएसपी की गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण और मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल मोहनिया लाया गया. अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया.

घायलों में मुख्यालय डीएसपी गजेंद्र कुमार, वाहन चालक राजीव कुमार, इंस्पेक्टर राजेश कुमार और करण गुप्ता शामिल हैं. बताया जा रहा है कि सभी लोग पटना से भभुआ लौट रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही ट्रक ने डीएसपी की गाड़ी को टक्कर मार दी.

Add Zee News as a Preferred Source

घटना की सूचना मिलते ही कैमूर पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ला, मोहनिया डीएसपी प्रदीप कुमार समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर और अस्पताल पहुंचा. पुलिस ने टक्कर मारने वाले ट्रक को जप्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

अनुमंडल अस्पताल मोहनिया के चिकित्सक डॉ. विंध्याचल सिंह ने बताया कि चारों घायलों को अस्पताल लाया गया था. इंस्पेक्टर राजेश कुमार की हालत बेहद गंभीर है, उनके शरीर में कई जगह गंभीर चोटें आई हैं. वहीं मुख्यालय डीएसपी गजेंद्र कुमार के सिर के पिछले हिस्से में गंभीर चोट लगी है, जहां पांच टांके लगाए गए हैं. चिकित्सक के अनुसार सभी घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.

रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल