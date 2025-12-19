Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3047083
Zee Bihar JharkhandBH kaimur

Kaimur Road Accident: NH-30 पर रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने DSP की गाड़ी को उड़ाया, 4 लोग जख्मी

Kaimur News: दादर गांव के पास हादसे में मुख्यालय डीएसपी समेत चार गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां सभी घायलों का इलाज चल रहा है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 19, 2025, 11:23 PM IST

Trending Photos

कैमूर जिले में NH-30 पर रॉन्ग साइड ट्रक की टक्कर से DSP समेत 4 घायल
कैमूर जिले में NH-30 पर रॉन्ग साइड ट्रक की टक्कर से DSP समेत 4 घायल

Kaimur Road Accident: कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत दादर गांव के पास एनएच-30 पर 19 दिसंबर, 2025 शुक्रवार की रात को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. रॉन्ग साइड से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने मुख्यालय डीएसपी की गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में मुख्यालय डीएसपी गजेंद्र कुमार समेत कुल चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डीएसपी की गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण और मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल मोहनिया लाया गया. अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया.

घायलों में मुख्यालय डीएसपी गजेंद्र कुमार, वाहन चालक राजीव कुमार, इंस्पेक्टर राजेश कुमार और करण गुप्ता शामिल हैं. बताया जा रहा है कि सभी लोग पटना से भभुआ लौट रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही ट्रक ने डीएसपी की गाड़ी को टक्कर मार दी.

Add Zee News as a Preferred Source

घटना की सूचना मिलते ही कैमूर पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ला, मोहनिया डीएसपी प्रदीप कुमार समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर और अस्पताल पहुंचा. पुलिस ने टक्कर मारने वाले ट्रक को जप्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

अनुमंडल अस्पताल मोहनिया के चिकित्सक डॉ. विंध्याचल सिंह ने बताया कि चारों घायलों को अस्पताल लाया गया था. इंस्पेक्टर राजेश कुमार की हालत बेहद गंभीर है, उनके शरीर में कई जगह गंभीर चोटें आई हैं. वहीं मुख्यालय डीएसपी गजेंद्र कुमार के सिर के पिछले हिस्से में गंभीर चोट लगी है, जहां पांच टांके लगाए गए हैं. चिकित्सक के अनुसार सभी घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.

रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल

TAGS

Kaimur Road AccidentBihar News

Trending news

Kaimur Road Accident
NH-30 पर रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने DSP की गाड़ी को उड़ाया, 4 लोग जख्मी
Jharkhand High court
खुले में कटे हुए बकरे और मुर्गे की बिक्री पर हाईकोर्ट सख्त, दिया ये आदेश
Rajniti Prasad passes away
पूर्व राज्यसभा सांसद राजनीति प्रसाद का निधन, तेजस्वी यादव हुए भावुक
CM nitish kumar
CM नीतीश का अभेद्य सुरक्षा कवच, जानें कैसे काम करती है उनकी मल्टी-लेयर प्रोटेक्शन
CM nitish kumar
सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ इल्तिजा मुफ्ती की पुलिस कंप्लेंट; जानें क्या है पूरा मामला
Home Minister Samrat Chaudhary
पुलिसकर्मियों के परिवारों से जुड़ा बड़ा फैसला, जानिए पूरी खबर बस एक क्लिक में
Bihar News
अगर नहीं कराई E-KYC तो क्या रुक जाएगा राशन? जानिए सरकार का पूरा प्लान
CM Hemant Soren
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विजेता टीम से मिले CM सोरेन, बोले- पूरे राज्य को आप पर गर्व
Motihari News
पोषाहार रजिस्टर पर साइन करने के लिए हर महीने मांगती थी 4,000 रुपये रिश्वत, गिरफ्तार
Rabri Devi
राबड़ी देवी को कोर्ट से बड़ा झटका, दूसरे कोर्ट में केस ट्रांसफर करने की अर्जी खारिज