/कैमूर: स्कॉर्पियो की टक्कर से मौत के बाद अस्पताल में हंगामा, परिजनों ने पुलिस के सामने डॉक्टर को बेरहमी से पीटा

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Kaimur News: बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र में बरकत नगर के समीप उत्तरी सर्विस रोड पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया. यहां एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने एक व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि स्कॉर्पियो चालक दुर्घटना के बाद वाहन लेकर मौके से फरार हो गया.
घायल के परिजनों का आरोप है कि जब वे उसे अत्यंत गंभीर स्थिति में इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल, मोहनिया लेकर पहुंचे, तो वहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने समय पर उसकी जांच नहीं की और लापरवाही बरती. इसी बात से आक्रोशित होकर मृतक के परिजनों और उनके साथ आए कुछ दबंग लोगों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर प्रदीप कुमार के साथ गाली-गलौज करते हुए उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी. इस घटना के बाद पूरे अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी और भय का माहौल कायम हो गया.
हैरानी की बात यह रही कि जब चिकित्सक के साथ मारपीट की जा रही थी, उस समय मोहनिया थाना की पुलिस भी अस्पताल में मौजूद थी, लेकिन वह केवल मूकदर्शक बनी रही. घटना की सूचना मिलते ही सर्किल इंस्पेक्टर सुनील कुमार निर्झर और प्रभारी थानाध्यक्ष दीपक कुमार भारी पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया.
अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉ. अविनाश सिंह ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा, 'परिजनों द्वारा अस्पताल लाए जाने पर हमारे चिकित्सक ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया था. इसके बावजूद कुछ दबंग तत्वों ने डॉक्टर प्रदीप कुमार के साथ हाथापाई और मारपीट की. पुलिस की मौजूदगी में यह घटना होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में थाने में लिखित आवेदन दे दिया गया है. यदि आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन किया जाएगा.
रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल