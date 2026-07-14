/कैमूर: स्कॉर्पियो की टक्कर से मौत के बाद अस्पताल में हंगामा, परिजनों ने पुलिस के सामने डॉक्टर को बेरहमी से पीटा

घायल के परिजनों का आरोप है कि जब वे उसे अत्यंत गंभीर स्थिति में इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल, मोहनिया लेकर पहुंचे, तो वहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने समय पर उसकी जांच नहीं की और लापरवाही बरती. इसी बात से आक्रोशित होकर मृतक के परिजनों और उनके साथ आए कुछ दबंग लोगों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर प्रदीप कुमार के साथ गाली-गलौज करते हुए उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी. इस घटना के बाद पूरे अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी और भय का माहौल कायम हो गया.