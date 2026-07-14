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कैमूर: स्कॉर्पियो की टक्कर से मौत के बाद अस्पताल में हंगामा, परिजनों ने पुलिस के सामने डॉक्टर को बेरहमी से पीटा

Kaimur News: कैमूर के मोहनिया में सड़क हादसे के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ. परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर की पिटाई कर दी. पुलिस की मौजूदगी में हुई इस घटना से अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 14, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:23 AM IST
कैमूर: स्कॉर्पियो की टक्कर से मौत के बाद अस्पताल में हंगामा, परिजनों ने पुलिस के सामने डॉक्टर को बेरहमी से पीटा
Image Credit: स्कॉर्पियो की टक्कर से मौत के बाद अस्पताल में हंगामाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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