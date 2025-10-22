Kaimur News: छोटी सी बात पर हुई चाकूबाजी में युवक की मौत, 4 आरोपी धराए

Kaimur Crime News: कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र में मंगलवार (21 अक्टूबर) की देर शाम आपसी विवाद में हुई चाकूबाजी सामने आई. जिसमें एक 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई. यह घटना स्टेशन रोड स्थित गर्ल्स स्कूल मोड़ के पास हुई. बताया जा रहा है कि कुछ युवकों के बीच छोटी सी बात को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. जिसके बाद जमकर चाकूबाजी हुई. इस घटना में मोहनिया शहर के वार्ड संख्या 12 निवासी खिचड़ू पासी का पुत्र सचित पासी गंभीर रूप से घायल हो गया. अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई. इस घटना में पुलिस ने अबतक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

प्रत्यक्षदर्शी रोशन कुमार ने बताया कि वह अपने साथी सचित पासी (मृतक युवक) के साथ स्टेशन की ओर घूमने गया था. तभी 6 से 7 की संख्या में कुछ लड़के पहुंचे और सचित से झगड़ा करने लगे. देखते-देखते दोनों पक्षों में हाथापाई होने लगी. इस दौरान अमन नाम के एक युवक ने पीछे से चाकू मार दिया, जिससे सचित गंभीर रूप से घायल हो गया. आनन-फानन में उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे अनुमंडल अस्पताल मोहनिया रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया. आक्रोशित ग्रामीणों ने कुछ समय के लिए स्टेशन रोड और नेशनल हाईवे को जाम कर विरोध जताया.

सूचना पाकर मोहनिया डीएसपी प्रदीप कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा-बुझाकर जाम हटवाया. डीएसपी प्रदीप कुमार ने बताया कि आपसी विवाद में एक किशोर की हत्या की गई है. परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की गई है. परिजनों द्वारा कुछ युवकों के नाम बताए गए हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. अब तक चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भभुआ भेजा गया है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों की पहचान कर जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी. वहीं, इस दर्दनाक घटना से मोहनिया शहर के लोगों में आक्रोश और भय का माहौल बना हुआ है.

रिपोर्ट- मुकुल जायसवाल

