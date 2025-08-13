Kaimur News: अंडर-16 कबड्डी मैच में खेल रहे थे बड़े बच्चे! विरोध करने पर किया झगड़ा, 4 बच्चे घायल
Kaimur News: अंडर-16 कबड्डी मैच में बड़ी उम्र के बच्चे खिलाने को लेकर पूरा विवाद हुआ था. मैच रेफरी ने इसका विरोध किया था, लेकिन उनकी शिकायत को भी नहीं सुना गया. मैच के बाद हारने के बाद दुर्गावती टीम के बच्चों ने रामपुर टीम के बच्चों पर हमला किया.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 13, 2025, 06:06 AM IST

घायलों का इलाज जारी

Kaimur News: कैमूर जिले के भभुआ शहर के पटेल कॉलेज भभुआ के मैदान में मसाल खेल कार्यक्रम के तहत अंडर-16 का कबड्डी मैच दुर्गावती और रामपुर के बीच चल रहा था. जहां रामपुर के छात्र इस मैच में विजई हुए. दुर्गावती के छात्र हार गए. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच ग्राउंड में ही नोंकझुक हुई लोगों ने किसी तरह बी बचाव कर लिया. लेकिन बाहर निकलते ही दोनों पक्ष भीड़ गए जिसमें रामपुर के लगभग चार बच्चे घायल हो गए. जिनको उपचार करने के लिए सदर अस्पताल भभुआ लाया गया. बच्चों के घायल होने की जानकारी मिलते ही एसडीएम और डीएसपी भभुआ सदर अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए थे. वहीं कुछ लोगों द्वारा दुर्गावती के तरफ से अंडर 16 में बड़े बच्चों को खिलाने का आरोप लगाया जा रहा था.

रेफरी अजय कुमार निषाद ने बताया कि रामपुर के 72 बच्चे मसाल खेल प्रतियोगिता में आए हुए है. जहां दुर्गावती के बच्चों के साथ कबड्डी खेल हो रहा था. जिसमें दुर्गावती के बच्चे अंडर-16 से बड़े थे. हम लोग के शिकायत के बाद भी वहां कोई नहीं हो रही थी. ना जांच कर रहा था ना करवाई हो रही थी. जब दुर्गावति के बच्चे हार गए तो रामपुर के बच्चे को वन विभाग के पास रोककर मारपीट किए. जिसमें दो बच्चे घायल हो गए हैं. पीटी टीचर उपाधीक्षक कैमूर ओमप्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया 10 अगस्त से 13 अगस्त तक मसाल खेल प्रतियोगिता चल रहा है. जिसके तहत दुर्गावती और रामपुर के बीच कबड्डी का मैच था. इस मैच में दुर्गावती के बच्चे हार गए. 

ये भी पढ़ें- मुजफ्फरपुर में निजी जमीन पर सड़क निर्माण को लेकर बवाल, सैकड़ों पर FIR दर्ज

मैच समाप्त होने के बाद दोनों टीमों के बीच खेल में ही मैदान में ही धक्का-मुक्की हुई, फिर सभी बच्चे बाहर निकल गए. मैदान से बाहर जाने के बाद फिर से झगड़ा किया. भभुआ डीएसपी ने बताया पटेल कॉलेज के मैदान में खेल प्रतियोगिता चल रहा था, जिसमें दुर्गावती और रामपुर के बच्चे शामिल थे. मैदान से कुछ दूरी पर ही रामपुर और दुर्गावती के बच्चों में भिड़ंत हुई. हमको देखकर दुर्गावती के बच्चे भाग खड़े हुए. दो बच्चों को चोट लगी है, जिनको उपचार कराया जा रहा है. मामले की जांच की जा रही है.

रिपोर्ट- मुकुल जायसवाल

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!

Kaimur News

