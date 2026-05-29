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kaimur Weather: भीषण गर्मी के बाद कैमूर में बदला मौसम, तेज आंधी-बारिश से लोगों को मिली राहत

kaimur Weather: कैमूर में भीषण गर्मी और लू के बीच शुक्रवार की सुबह मौसम ने अचानक करवट ली. तेज हवा, बिजली गरजने और झमाझम बारिश से लोगों को राहत मिली. बारिश से किसानों को भी फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: May 29, 2026, 06:44 AM IST

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kaimur Weather: भीषण गर्मी के बाद कैमूर में बदला मौसम, तेज आंधी-बारिश से लोगों को मिली राहत

kaimur Weather: कैमूर में भीषण गर्मी के बाद शुक्रवार की सुबह करीब 5 बजे मौसम ने अचानक करवट ले ली. पहले तेज हवाएं चलनी शुरू हुईं, फिर आसमान में बिजली गरजने लगी और कुछ ही देर में जिले के कई इलाकों में तेज बारिश होने लगी. पिछले कई दिनों से तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. गर्म हवाओं और लू के कारण लोग काफी परेशान थे. अचानक हुई बारिश से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली और मौसम सुहावना हो गया.

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बारिश से कई तरह की परेशानियां कम होंगी. तेज धूप और धूलभरी हवाओं से राहत मिलने के साथ-साथ आम जनजीवन भी सामान्य होता नजर आया. गरीब परिवारों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और सड़क पर उड़ने वाली धूल भी कम हुई है. बारिश के बाद वातावरण में ठंडक महसूस की गई, जिससे लोगों के चेहरों पर राहत साफ दिखाई दी.

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किसानों के लिए यह बारिश काफी लाभकारी मानी जा रही है. खेतों में नमी बढ़ने से धान के बिचड़ा डालने और अन्य कृषि कार्यों में आसानी होगी. वहीं, साग-सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है. बारिश के कारण फसलों की सिंचाई की जरूरत कुछ समय के लिए कम हो सकती है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी.

हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि तेज हवाओं के कारण कुछ जगहों पर पेड़ों और फसलों को नुकसान भी पहुंच सकता है. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है. जिले में मौसम के बदलते रुख पर लगातार नजर रखी जा रही है.

रिपोर्ट: नरेंद्र जयसवाल

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