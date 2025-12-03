शराबबंदी के बावजूद तस्करी जारी, भभुआ सब्जी मंडी में मिले शराब के रीपर और बोतलें

Bihar News: 2016 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पूर्ण शराबबंदी लागू किए जाने के बावजूद कैमूर जिले में यह गंभीर समस्या जस की तस बनी हुई है. भभुआ शहर का सब्जी मंडी इलाका इस विफलता का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है. भभुआ सब्जी मंडी में खुलेआम शराब के खाली रीपर और बोतलों का ढेर मिला. यह न केवल शराब तस्करों की सक्रियता को दर्शाता है, बल्कि जिले के उत्पाद विभाग और प्रशासन की लापरवाही और नाकामी पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है.

सीमा से हो रही तस्करी, चेकपोस्ट नाकाम

कैमूर जिला उत्तर प्रदेश और झारखंड से सटा होने के कारण यहां शराब की तस्करी आसानी से हो जाती है. बिहार सरकार ने जिले में शराब तस्करी रोकने के लिए पांच चेकपोस्ट बनाए हैं और 24 घंटे पुलिस तैनात है, लेकिन ये चेकपोस्ट केवल दिखावे के रूप में काम कर रहे हैं. तस्कर सीमा पार से बड़ी मात्रा में शराब लाकर भभुआ और आसपास के इलाकों में बेधड़क सप्लाई कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: Hajipur News: शोरूम का शीशा टूटने पर भीड़ ने युवक को छत से फेंका, कुत्ते से कटवाया

Add Zee News as a Preferred Source

उत्पाद विभाग की सफाई—कार्रवाई जारी, पर बड़ी खेप पकड़ना मुश्किल

जब इस मामले में उत्पाद अधीक्षक गौतम कुमार से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही कार्रवाई की जाती है और हाल ही में 500 लीटर शराब बरामद की गई है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कैमूर में उत्पाद विभाग का केवल एक थाना है, जिसकी टीम छोटी-छोटी खेपों को तो पकड़ लेती है, लेकिन बड़े स्टोरेज पॉइंट और प्रमुख तस्करों का पता लगाना मुश्किल साबित हो रहा है. इसी वजह से शराबबंदी पर व्यापक नियंत्रण संभव नहीं हो पा रहा.

शराबबंदी का सपना अधूरा, प्रशासन पर उठ रहे सवाल

कैमूर जिले की यह स्थिति प्रशासन और उत्पाद विभाग की गंभीर कुप्रबंधन को उजागर करती है. नतीजा यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शराबबंदी का सपना कैमूर में अधूरा और असफल दिख रहा है. इस स्थिति में सुधार के लिए प्रशासन को न केवल प्रभावी और निरंतर निगरानी बढ़ानी होगी, बल्कि जागरूकता अभियान और बड़े स्तर पर कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित करनी होगी.

रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल