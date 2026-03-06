Advertisement
Kaimur News: थाने में सजी 'मोहब्बत की पंचायत', फिर पिघला प्रेमी का दिल... कैमूर में इस अनोखी शादी की चर्चा हर जुबान पर

Kaimur News: कैमूर में एक प्रेम कहानी की चर्चा जोरों पर है. दोस्ती से प्यार और फिर इनकार तक का सफर पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां पुलिस ने प्रेमी को समझा-बुझाकर युवती से शादी करने के लिए राजी किया. दोनों परिवारों की मौजूदगी में उन्होंने सात फेरे लिए.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 06, 2026, 10:32 AM IST

कैमूर में अनोखी शादी की चर्चा हर जुबान पर
कैमूर में अनोखी शादी की चर्चा हर जुबान पर

Kaimur News: कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र में एक रोमांचक प्रेम कहानी ने तहलका मचा दिया है. महज दो महीने पहले रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र के बाराडीह गांव निवासी एक युवक और मोहनिया क्षेत्र की युवती की मुलाकात हुई. शुरुआत दोस्ती से हुई, जो जल्द ही गहरे इश्क में बदल गई. दोनों ने बार-बार मुलाकातें कीं, वादे किए और शादी की बातें भी शुरू हो गईं. लेकिन जब युवती ने रिश्ते को शादी के बंधन में बांधने का दबाव बनाया, तो युवक अचानक मुकर गया. 

युवक का पिघला दिल
आहत युवती ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए मोहनिया थाने का रुख किया. पुलिस ने मामले को संवेदनशील मानते हुए दोनों पक्षों को तलब किया. थाने में दोनों परिवारों के बीच लंबी बातचीत चली, जिसे मुहब्बत की पंचायत नाम दिया जा रहा है. पुलिस के समझाने और बहस के बाद युवक का दिल पिघल गया, जिसके बाद वो शादी के लिए राजी हो गया. पुलिस की मौजूदगी में दोनों को थाने के निकट स्थित शिव मंदिर ले जाया गया, जहां पूरे रीति-रिवाज के साथ हिंदू विधि से विवाह संपन्न हुआ.

थाना से मंदिर तक की शादी
सात फेरों के साथ दोनों ने एक-दूसरे को जीवनसाथी स्वीकार किया. इस दौरान दोनों परिवारों के सदस्य और स्थानीय लोग गवाह बने. शादी के बाद पुलिस ने नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दीं और आपसी भरोसे, समझदारी और जिम्मेदारी के साथ जीवन बिताने की नसीहत दी. दोनों पक्षों ने थाने में लिखित आवेदन देकर मामले को सुलझा लिया. यह अनोखी 'थाना से मंदिर तक' की शादी अब इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां प्रेम की तकरार आखिरकार खुशी के साथ समाप्त हुई.

रिपोर्ट: नरेंद्र जायसवाल

Kaimur News

