Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3136862
Zee Bihar JharkhandBH kaimur

गैस सिलेंडर के लिए हाहाकारः इन जिलों में गैस एजेंसियों के आगे लंबी कतारें, लोगों में दिखी नाराजगी

LPG Gas Cylinder Crisis: बिहार में इन दिनों घरेलू गैस की किल्लत से लोग काफी परेशान हैं. प्रदेश के कई जिलों में गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. हालात ऐसे हैं कि सुबह से ही लोग गैस एजेंसी के बाहर लाइन लगाकर सिलेंडर लेने का इंतजार कर रहे हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 11, 2026, 12:01 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

LPG Gas Cylinder Crisis In Bihar: ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जारी जंग का असर अब दिखने लगा है. मिडिल ईस्ट में चल रहे इस युद्ध की वजह से दुनियाभर में तेल-गैस की आपूर्ति प्रभावित हो गई है. भारत में भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रही है. बिहार के कई जिलों से भी गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं. बेगूसराय में हालात ऐसे हैं कि सुबह से ही लोग गैस एजेंसी के बाहर लाइन लगाकर सिलेंडर लेने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें गैस नहीं मिल पा रही है. 

fallback

बेगूसराय में LPG को लेकर बिगड़े हालात

Add Zee News as a Preferred Source

बेगूसराय स्थित मोहम्मदपुर इंडियन गैस एजेंसी पर में पिछले दो दिनों से घरेलू गैस की किल्लत देखने को मिल रही है. गैस सिलेंडर लेने के लिए लोग सुबह से ही एजेंसी के बाहर पहुंचकर लाइन में खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें गैस नहीं मिल पा रही है. लोगों का कहना है कि गैस लेने के लिए नंबर लगाया जा रहा है, लेकिन ओटीपी नहीं आने की वजह से सिलेंडर नहीं मिल रहा है.स्थानीय लोगों के अनुसार, पिछले दो दिनों से यही स्थिति बनी हुई है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. 

fallback

गैस नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी

लोगों का कहना है कि खाना बनाने तक में दिक्कत हो रही है और गैस एजेंसी वाले भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि नंबर लगाने की प्रक्रिया में ही दिक्कत आ रही है. वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अंतरराष्ट्रीय हालात और युद्ध जैसी परिस्थितियों का असर अब आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ने लगा है. हालांकि, सरकार का कहना है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन बेगूसराय में गैस नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है. लोगों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि इस समस्या पर जल्द ध्यान दिया जाए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके.

कैमूर में चार दिनों से उपभोक्ता परेशान

कैमूर जिले के भभुआ में एचपी गैस एजेंसी के गोदाम पर पिछले चार दिनों से उपभोक्ताओं का हाहाकार मचा हुआ है. सुबह चार बजे से ही खाली सिलेंडर लेकर लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन गैस की किल्लत और अफवाहों ने हालात बिगाड़ दिए हैं. स्थानीय निवासी बिनीत सिंह ने बताया कि गैस नहीं मिल रही. बेंडर वाले ₹1600 में ब्लैक बेच रहे हैं. घर में खाना बनाना मुश्किल हो गया है."अभिमन्यु पटेल जैसे सैकड़ों उपभोक्ता सुबह चार बजे नागा बाबा एचपी गैस एजेंसी गोदाम पहुंचे. उन्होंने कहा कि मेरा गैस सिलेंडर खत्म हो गया. चार घंटे से इंतजार कर रहे हैं. अफवाह फैली है कि सिर्फ ओटीपी वालों को गैस मिल रही. अगर गैस मिल जाए तो एजेंसी मालिक को धन्यवाद देंगे. भीड़ इतनी कि गोदाम के बाहर लंबी-लंबी कतारें लगी रहीं. 

fallback

गैस एजेंसी मालिक ने क्या कहा?

वहीं गैस एजेंसी मालिक प्रतीक कुमार ने कहा कि गैस सप्लाई में थोड़ी कमी है, लेकिन सिलेंडर पर्याप्त हैं. मैसेज वायरल हो गया कि गैस-पेट्रोल खत्म होने वाला है. जिसे एक चाहिए, वो चार भरवा रहा. मेरे 60 हजार उपभोक्ता हैं. सबको चिंता न करें- घर पर रहें. ओटीपी आएगा तो बुकिंग हो जाएगी. दो सिलेंडर हैं तो एक चलाएं, दूसरा भरें. अनावश्यक भीड़ न लगाएं."सरकारी नियम के मुताबिक, एक सिलेंडर रिफिल के 25 दिन बाद ही नई बुकिंग पर ओटीपी मिलता है. मालिक बोले कि वेंडरों पर न जाएं, स्टॉक है. धैर्य रखें. इधर जिला प्रशासन को भी शिकायतें मिल रही हैं. उपभोक्ता चाहते हैं कि अफवाहें रुकें और सप्लाई सुचारू हो. फिलहाल, भभुआ गोदाम पर तनाव बरकरार है. 

बेतिया से धनंजय की ग्राउंड रिपोर्ट

बेतिया में ज़ी मीडिया के संवाददाता धनंजय ने अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग में पाया कि जिले में गैस सिलेंडर के लिए काफी मारामारी देखने को मिल रही है. उन्होंने पाया कि सिंगा छापर एचपी गैस एजेंसी के सामने लोग देररात से ही गैस सिलेंडर के साथ लाइन में बैठे थे. वहीं गैस एजेंसी के कंप्यूटर ऑपरेटर ने हमारे संवाददाता को बताया कि गैस की कोई कमी नहीं है. गोदाम में गैस सिलेंडर भरे पड़े हैं, लेकिन अफवाहों का बाजार गरम है. अफवाहों का बाजार ऐसा है कि लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं. अफवाहों को लेकर सरकार की ओर से सभी जिला अधिकारियों को तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

fallback

सभी जिलों के डीएम-एसपी को अलर्ट किया गया

अफवाहों को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने भी सभी जिलों के डीएम-एसपी को अलर्ट किया है. बिहार पुलिस की विशेष शाखा ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर गैस एजेंसी और पेट्रोल पंपों के आसपास विधि व्यवस्था बनाए रखने और कालाबाजारी करने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. जिलाधिकारियों से कहा गया है कि अफवाह फैलाने वालों का पता लगाकर उन्हें दंडित करें.

बेगूसराय से जितेंद्र कुमार, कैमूर से नरेंद्र जायसवाल, बेतिया से धनंजय द्विवेदी और पटना से सन्नी कुमार की रिपोर्ट

TAGS

LPG Gas Cylinder CrisisBegusarai NewsKaimur News

Trending news

LPG Gas Cylinder Crisis
गैस सिलेंडर के लिए हाहाकारः इन जिलों में एजेंसियों के आगे लंबी कतारें, लोग नाराज
nishant kumar
एक ही विचारधारा के 2 युवराज, दोनों के राजनीतिक-व्यक्तिगत जीवन के अंतर को समझिए
Jharkhand news
Jharkhand News: दो गुटों में हिंसक झड़प के बाद फूंकी कार, सेक्टर 8 बना रणक्षेत्र
patna news
मिडिल ईस्ट की जंग और पटना में रसोई तंग!: गैस किल्लत से हाहाकार
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा का आज दूसरा दिन, अररिया पहुंचे मुख्यमंत्री, सम्राट भी साथ में मौजूद
Begusarai News
रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, कई घर और झोपड़ियां तोड़ी गईं
Motihari News
मोतिहारी में 'शोले' जैसा हाई वोल्टेज ड्रामा: पत्नी से विवाद के बाद टावर पर चढ़ा युवक
Bihar Revenue Department
राजस्व विभाग के 5 अधिकारियों का इस्तीफा मंजूर, डिप्टी CM विजय सिन्हा ने दी स्वीकृति
Motihari News
मोतिहारी के टेरिटरी मैनेजर की छाती में फंसी मौत, जवाब नहीं दे रहे डॉक्टर
Patna Cyber Crime
6 दिन में खाते से पार हुए 81 लाख, पुलिस ने संदिग्ध ट्रांजेक्शन गिरोह का किया खुलासा