गैस सिलेंडर के लिए हाहाकारः इन जिलों में गैस एजेंसियों के आगे लंबी कतारें, लोगों में दिखी नाराजगी

LPG Gas Cylinder Crisis In Bihar: ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जारी जंग का असर अब दिखने लगा है. मिडिल ईस्ट में चल रहे इस युद्ध की वजह से दुनियाभर में तेल-गैस की आपूर्ति प्रभावित हो गई है. भारत में भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रही है. बिहार के कई जिलों से भी गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं. बेगूसराय में हालात ऐसे हैं कि सुबह से ही लोग गैस एजेंसी के बाहर लाइन लगाकर सिलेंडर लेने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें गैस नहीं मिल पा रही है.

बेगूसराय में LPG को लेकर बिगड़े हालात

बेगूसराय स्थित मोहम्मदपुर इंडियन गैस एजेंसी पर में पिछले दो दिनों से घरेलू गैस की किल्लत देखने को मिल रही है. गैस सिलेंडर लेने के लिए लोग सुबह से ही एजेंसी के बाहर पहुंचकर लाइन में खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें गैस नहीं मिल पा रही है. लोगों का कहना है कि गैस लेने के लिए नंबर लगाया जा रहा है, लेकिन ओटीपी नहीं आने की वजह से सिलेंडर नहीं मिल रहा है.स्थानीय लोगों के अनुसार, पिछले दो दिनों से यही स्थिति बनी हुई है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

गैस नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी

लोगों का कहना है कि खाना बनाने तक में दिक्कत हो रही है और गैस एजेंसी वाले भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि नंबर लगाने की प्रक्रिया में ही दिक्कत आ रही है. वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अंतरराष्ट्रीय हालात और युद्ध जैसी परिस्थितियों का असर अब आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ने लगा है. हालांकि, सरकार का कहना है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन बेगूसराय में गैस नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है. लोगों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि इस समस्या पर जल्द ध्यान दिया जाए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके.

कैमूर में चार दिनों से उपभोक्ता परेशान

कैमूर जिले के भभुआ में एचपी गैस एजेंसी के गोदाम पर पिछले चार दिनों से उपभोक्ताओं का हाहाकार मचा हुआ है. सुबह चार बजे से ही खाली सिलेंडर लेकर लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन गैस की किल्लत और अफवाहों ने हालात बिगाड़ दिए हैं. स्थानीय निवासी बिनीत सिंह ने बताया कि गैस नहीं मिल रही. बेंडर वाले ₹1600 में ब्लैक बेच रहे हैं. घर में खाना बनाना मुश्किल हो गया है."अभिमन्यु पटेल जैसे सैकड़ों उपभोक्ता सुबह चार बजे नागा बाबा एचपी गैस एजेंसी गोदाम पहुंचे. उन्होंने कहा कि मेरा गैस सिलेंडर खत्म हो गया. चार घंटे से इंतजार कर रहे हैं. अफवाह फैली है कि सिर्फ ओटीपी वालों को गैस मिल रही. अगर गैस मिल जाए तो एजेंसी मालिक को धन्यवाद देंगे. भीड़ इतनी कि गोदाम के बाहर लंबी-लंबी कतारें लगी रहीं.

गैस एजेंसी मालिक ने क्या कहा?

वहीं गैस एजेंसी मालिक प्रतीक कुमार ने कहा कि गैस सप्लाई में थोड़ी कमी है, लेकिन सिलेंडर पर्याप्त हैं. मैसेज वायरल हो गया कि गैस-पेट्रोल खत्म होने वाला है. जिसे एक चाहिए, वो चार भरवा रहा. मेरे 60 हजार उपभोक्ता हैं. सबको चिंता न करें- घर पर रहें. ओटीपी आएगा तो बुकिंग हो जाएगी. दो सिलेंडर हैं तो एक चलाएं, दूसरा भरें. अनावश्यक भीड़ न लगाएं."सरकारी नियम के मुताबिक, एक सिलेंडर रिफिल के 25 दिन बाद ही नई बुकिंग पर ओटीपी मिलता है. मालिक बोले कि वेंडरों पर न जाएं, स्टॉक है. धैर्य रखें. इधर जिला प्रशासन को भी शिकायतें मिल रही हैं. उपभोक्ता चाहते हैं कि अफवाहें रुकें और सप्लाई सुचारू हो. फिलहाल, भभुआ गोदाम पर तनाव बरकरार है.

बेतिया से धनंजय की ग्राउंड रिपोर्ट

बेतिया में ज़ी मीडिया के संवाददाता धनंजय ने अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग में पाया कि जिले में गैस सिलेंडर के लिए काफी मारामारी देखने को मिल रही है. उन्होंने पाया कि सिंगा छापर एचपी गैस एजेंसी के सामने लोग देररात से ही गैस सिलेंडर के साथ लाइन में बैठे थे. वहीं गैस एजेंसी के कंप्यूटर ऑपरेटर ने हमारे संवाददाता को बताया कि गैस की कोई कमी नहीं है. गोदाम में गैस सिलेंडर भरे पड़े हैं, लेकिन अफवाहों का बाजार गरम है. अफवाहों का बाजार ऐसा है कि लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं. अफवाहों को लेकर सरकार की ओर से सभी जिला अधिकारियों को तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

सभी जिलों के डीएम-एसपी को अलर्ट किया गया

अफवाहों को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने भी सभी जिलों के डीएम-एसपी को अलर्ट किया है. बिहार पुलिस की विशेष शाखा ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर गैस एजेंसी और पेट्रोल पंपों के आसपास विधि व्यवस्था बनाए रखने और कालाबाजारी करने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. जिलाधिकारियों से कहा गया है कि अफवाह फैलाने वालों का पता लगाकर उन्हें दंडित करें.

