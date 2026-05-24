मां मुंडेश्वरी मंदिर: जहां बिना काटे दी जाती है बकरे की बलि, जानिए रहस्य और आरती का समय

Maa Mundeshwari Temple: कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड की पवरा पहाड़ी पर स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर अपनी प्राचीनता और अनोखी बलि परंपरा के कारण श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह अष्टकोणीय मंदिर धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम माना जाता है. यहां आज भी बिना पशु को काटे पारंपरिक तरीके से बलि देने की अनूठी परंपरा निभाई जाती है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं. मंदिर सुबह 6:00 बजे खुलता है और 6:30 बजे मंगला आरती होती है. इसके अलावा 11:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक मध्यान आरती होती है, जिसके बाद 12:00 से 12:30 बजे तक मंदिर बंद रहता है. संध्या आरती शाम 6:00 बजे से 7:00 बजे तक होती है, जिसके बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं.

मां मुंडेश्वरी धाम के पुजारी राधेश्याम झा के अनुसार, यहां बलि की प्रक्रिया बेहद अनोखी है. बकरे को माता के चरणों के सामने लिटाया जाता है और पंडित मंत्रोच्चार के साथ अक्षत एवं फूल अर्पित करते हैं. पहले चरण में बकरा मूर्छित हो जाता है और फिर 'मां रक्षा करो' मंत्र के उच्चारण के बाद वह दोबारा उठ खड़ा होता है. इसी प्रक्रिया को पूर्ण बलि माना जाता है. यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और स्थानीय लोगों की गहरी आस्था इससे जुड़ी हुई है.

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स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, माता मुंडेश्वरी ने इसी स्थान पर चण्ड और मुण्ड नामक दैत्यों का वध किया था, जिसके कारण इस स्थान का नाम मुंडेश्वरी पड़ा. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि माता की कृपा से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. यही वजह है कि देश-विदेश से लोग नौकरी, विवाह, सुख-समृद्धि और अन्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए यहां पहुंचते हैं. एक महिला श्रद्धालु ने बताया कि नौकरी मिलने के बाद उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए यहां बकरी चढ़ाई.

धार्मिक न्यास परिषद के अकाउंटेंट गोपाल कृष्ण के अनुसार, मां मुंडेश्वरी मंदिर धीरे-धीरे विश्वविख्यात धार्मिक स्थल के रूप में अपनी पहचान बना रहा है और हर वर्ष यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है. यहां पहुंचने के लिए पटना और वाराणसी हवाई मार्ग से सुविधाजनक विकल्प हैं, जबकि रेल यात्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन या भभुआ रोड स्टेशन तक पहुंचकर सड़क मार्ग से मंदिर आ सकते हैं. पहाड़ी तक सड़क और सीढ़ी दोनों मार्ग उपलब्ध हैं, जिससे बुजुर्गों और श्रद्धालुओं को सुविधा होती है. सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर और मार्गों पर सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो.

रिपोर्ट: नरेंद्र जयसवाल