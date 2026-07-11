/कैमूर के किडनी मरीजों को बड़ी राहत, मोहनिया अनुमंडलीय अस्पताल में इसी हफ्ते शुरू होगी डायलिसिस सेवा

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कैमूर जिले के मोहनिया और आस-पास के इलाकों में किडनी के मरीजों के लिए अच्छी खबर सामने आई है. मोहनिया अनुमंडलीय हॉस्पिटल में जल्द ही डायलिसिस की सुविधा शुरू होने वाली है. कैमूर के सिविल सर्जन डॉ. चंदेश्वरी रजक ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि भभुआ के जिला सदर अस्पताल में डायलिसिस सेवाएं पहले से ही सफलतापूर्वक चल रही हैं. अब मोहनिया में भी यही सेवा शुरू करने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं.
अस्पताल में तेजी से चल रहा काम
सिविल सर्जन के अनुसार, मोहनिया सब-डिविजनल अस्पताल में शुरुआती तौर पर दो बिस्तरों के लिए प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है. इसके लिए अस्पताल में तेजी से काम चल रहा है और उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते में यह सेवा शुरू हो जाएगी. जब उनसे पूछा गया कि क्या इलाके में मरीजों की ज्यादा संख्या को देखते हुए दो बिस्तर कम पड़ सकते हैं, तो उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया और कहा कि विभाग मरीजों की जरूरतों से पूरी तरह वाकिफ है. अस्पताल में जगह का इंतजाम किया जा रहा है और बिस्तरों की संख्या बढ़ाकर पांच करने के लिए विभाग से अनुरोध किया गया है.
मरीजों को मिलेगा योजनाओं का लाभ
अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में डॉ. रजक ने साफ किया कि गरीब मरीजों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का पूरा फायदा मिलेगा. आयुष्मान भारत कार्ड वाले मरीजों को पूरी तरह मुफ्त डायलिसिस सेवाएं दी जाएंगी, जबकि राशन कार्ड वालों को शुल्क में विशेष छूट मिलेगी. इस सुविधा के शुरू होने से स्थानीय मरीजों को बार-बार वाराणसी या दूसरे बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
रिपोर्ट: नरेंद्र जायसवाल
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