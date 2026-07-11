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कैमूर के किडनी मरीजों को बड़ी राहत, मोहनिया अनुमंडलीय अस्पताल में इसी हफ्ते शुरू होगी डायलिसिस सेवा

Kaimur News: कैमूर के किडनी मरीजों को बड़ी राहत मिली है. मोहनिया अनुमंडलीय अस्पताल में इसी हफ्ते से डायलिसिस सेवा शुरू होने की संभावना है. गरीब मरीजों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का पूरा फायदा मिलेगा.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 11, 2026, 07:46 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:46 AM IST
कैमूर के किडनी मरीजों को बड़ी राहत, मोहनिया अनुमंडलीय अस्पताल में इसी हफ्ते शुरू होगी डायलिसिस सेवा
Image Credit: कैमूर के किडनी मरीजों को बड़ी राहत (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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