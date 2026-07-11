/कैमूर के किडनी मरीजों को बड़ी राहत, मोहनिया अनुमंडलीय अस्पताल में इसी हफ्ते शुरू होगी डायलिसिस सेवा

अस्पताल में तेजी से चल रहा काम

सिविल सर्जन के अनुसार, मोहनिया सब-डिविजनल अस्पताल में शुरुआती तौर पर दो बिस्तरों के लिए प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है. इसके लिए अस्पताल में तेजी से काम चल रहा है और उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते में यह सेवा शुरू हो जाएगी. जब उनसे पूछा गया कि क्या इलाके में मरीजों की ज्यादा संख्या को देखते हुए दो बिस्तर कम पड़ सकते हैं, तो उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया और कहा कि विभाग मरीजों की जरूरतों से पूरी तरह वाकिफ है. अस्पताल में जगह का इंतजाम किया जा रहा है और बिस्तरों की संख्या बढ़ाकर पांच करने के लिए विभाग से अनुरोध किया गया है.