Kaimur News: ट्रैक्टर से पहुंचकर बारिश में किया पुल का शिलान्यास, मंत्री जमा खान ने ग्रामीणों को दी बड़ी सौगात

Kaimur News: कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में सुअरा नदी पर वर्षों से प्रतीक्षित पुल का शिलान्यास मंत्री मोहम्मद जमा खान ने बारिश में ट्रैक्टर से पहुंचकर किया. 5 करोड़ की लागत से बनने वाला यह पुल दर्जनों गांवों को जोड़ेगा और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास का मार्ग बनेगा.
Kaimur News: बिहार के कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर प्रखंड के टोड़ी पंचायत स्थित सुअरा नदी पर वर्षों से प्रतीक्षित पुल के निर्माण कार्य की शुरुआत आज ऐतिहासिक रूप से हुई. भारी बारिश और कठिन परिस्थितियों के बावजूद बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री मोहम्मद जमा खान ने जमीनी हकीकत को देखते हुए दो किलोमीटर की दुर्गम यात्रा ट्रैक्टर से तय की और नदी के भाड़ाखांड़ स्थल पर पहुँचकर पुल का शिलान्यास किया.
इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों की उपस्थिति ने यह साबित कर दिया कि यह पुल उनके जीवन में कितना महत्व रखता है. आजादी के बाद से ही ग्रामीणों की यह मांग अधूरी थी, लेकिन अब यह पुल उनके जीवन को नई दिशा देगा. इस पुल के निर्माण से भगवानपुर, टोड़ी, परमालपुर, खिरी, बसंतपुर, सुगीयापोखर, मोहनपुर सहित दर्जनों गांवों के लोगों को राहत मिलेगी जो वर्षों से संचार, परिवहन और मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझते रहे हैं.
लगभग 5 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह पुल 160 फीट लंबा और 24 फीट चौड़ा होगा. यह सिर्फ एक आधारभूत संरचना नहीं, बल्कि क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला माध्यम है. इस पुल के माध्यम से जहां एक ओर गांवों के बीच आवागमन सुलभ होगा, वहीं दूसरी ओर स्थानीय व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा और कृषि गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिलेगी.
ग्रामीणों ने मंत्री मोहम्मद जमा खान और राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहल उनके लिए आशा की एक नई किरण लेकर आई है. शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने भी आश्वस्त किया कि निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाएगा. इस पुल का निर्माण न केवल क्षेत्र की भौगोलिक दूरी को कम करेगा, बल्कि यह सामाजिक जुड़ाव, आर्थिक तरक्की और बेहतर जीवनशैली की दिशा में एक मजबूत कदम होगा. आने वाले वर्षों में यह पुल चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में बदलाव की नई कहानी लिखेगा.
नरेंद्र जयसवाल
