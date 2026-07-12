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रील के चक्कर में हो गई जेल: इंस्टाग्राम पर हथियार लहराकर बन रहा था हीरो, मोहनिया पुलिस ने 24 घंटे में पहुंचा दिया हवालात

Kaimur News: कैमूर जिले के मोहनिया में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. यहां पर इंस्टाग्राम पर अवैध हथियार के साथ रील वीडियो अपलोड करने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 12, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:11 PM IST
रील के चक्कर में हो गई जेल: इंस्टाग्राम पर हथियार लहराकर बन रहा था हीरो, मोहनिया पुलिस ने 24 घंटे में पहुंचा दिया हवालात
Image Credit: (Z News) इंस्टाग्राम पर हथियार लहराने का वीडियो वायरल, युवक गिरफ्तारSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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