Kaimur News: नोएडा जैसी घटना अब बिहार के कैमूर में; गहरे गड्ढे में डूबने से युवक की मौत

Kaimur News: नोएडा के सेक्टर 150 में 16 जनवरी की रात नाले में गिरने से 26 साल के युवराज की मौत हो गई. वही, अब ऐसा ही मिलता-जुलता मामला बिहार के कैमूर सामने आया है. जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के मदुरना गांव में शुक्रवार (30 जनवरी) को एक दर्दनाक हादसा हुआ. गांव से पूर्व दिशा में स्थित काली स्थान के निकट पानी से भरे गहरे गड्ढे में 28 वर्षीय युवक अभिषेक कुमार की डूबने से मौत हो गई. मृतक स्वर्गीय राधेश्याम सिंह का पुत्र था और मदुरना गांव का निवासी था.

पैर फिसलने से नाले में गिरा

मिली जानकारी के अनुसार, अभिषेक कुमार गांव से काली स्थान की ओर जा रहा था. वहां मौजूद पानी भरे गड्ढे के किनारे पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में गिर पड़ा. घटना के समय आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे वह बच नहीं पाया और डूब गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पंचनामा किया और उसे कब्जे में लेकर भभुआ सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम कराया गया.

परिजनों में मचा कोहराम

पूर्व मुखिया प्रभु नारायण सिंह से मिली जानकारी के अनुसार, पैर फिसलने से यह हादसा हुआ. इस दर्दनाक हाजसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. परिवार ने जिला प्रशासन और बिहार सरकार से आर्थिक मुआवजे की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे खतरनाक गड्ढों को भरवाने या चिह्नित करने की जरूरत है ताकि आगे ऐसी घटनाएं न हों. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

रिपोर्ट: नरेंद्र जायसवाल

