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तेज बारिश हो रही थी...बाइक रफ्तार में जा रही थी, तब अचनाक हो गई टक्कर और फिर...

Kaimur Road Accident: कैमूर में बारिश के दौरान दो बाइकों की आमने-सामने हो गई. इस भीषण टक्कर में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 10, 2026, 06:25 AM IST

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बारिश के बीच आमने-सामने की भिड़ंत में एक ने गंवाई जान (Photo-AI)
बारिश के बीच आमने-सामने की भिड़ंत में एक ने गंवाई जान (Photo-AI)

Kaimur Rain: कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र के अनहरिया मोड़ के समीप शनिवार शाम बारिश के दौरान दो बाइकों की आमने-सामने हुई भीषण टक्कर में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतक की पहचान भभुआ थाना क्षेत्र के अखलासपुर बिंद नगर निवासी रामधारी बिंद के 30 वर्षीय पुत्र अनिल कुमार के रूप में हुई है.

घटना के संबंध में बताया जाता है कि शनिवार शाम करीब 5 बजे तेज बारिश हो रही थी. अनिल कुमार अपने बड़े भाई के साले, देवरजी कला निवासी संतोष कुमार को बाइक से छोड़ने उसके गांव जा रहा था. इसी दौरान अनहरिया मोड़ के पास विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य बाइक से उनकी सीधी भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों सड़क पर गिरकर लहूलुहान हो गए.

स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने अनिल को मृत घोषित कर दिया. हादसे में घायल संतोष कुमार और दूसरी बाइक पर सवार नरसिंहपुर निवासी मंजीत कुमार की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. प्राथमिक उपचार के बाद मंजीत को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. पुलिस ने शव का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है. इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

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रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल

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