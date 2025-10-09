Advertisement
Bihar News: मोहनिया में जाम से बेहाल जनता, ट्रैफिक पुलिस नाकाम

Bihar News: मोहनिया में ट्रैफिक पुलिस की तैनाती के बावजूद हर दिन घंटों तक जाम लगने की समस्या सामने आ रही है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस पर आरोप लगाए है. उनका कहना है कि यह समस्या को कोई नई नहीं है.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 09, 2025, 09:43 AM IST

कैमूर न्यूज़, मोहनिया शहर
कैमूर न्यूज़, मोहनिया शहर

Bihar News: कैमूर जिले का मोहनिया शहर पिछले कई महीनों से यातायात जाम की गंभीर समस्या से जूझ रहा है. जिला प्रशासन द्वारा ट्रैफिक पुलिस की तैनाती के बावजूद जाम की समस्या कम नहीं हो रही है. बाजार और मुख्य सड़क के आसपास हर दिन घंटों तक जाम लगा रहता है, जिसमें एंबुलेंस, स्कूली वैन, ऑफिस जाने वाले कर्मचारी और कई जरूरी वाहन फंसे रहते हैं.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी के दौरान सक्रिय नहीं रहती. कई बार वे जाम हटाने की जगह केवल एक-दो वाहनों का चालान काटकर चले जाते हैं, जिससे समस्या का हल नहीं निकलता. इस लापरवाही के कारण आमजन लगातार परेशान हैं. भभुआ से बनारस जा रहे एंबुलेंस चालक अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि वह एक गंभीर रूप से बीमार बच्चे को लेकर जा रहे थे, लेकिन मोहनिया में प्रवेश करते ही घंटों तक जाम में फंसे रह गए. उन्होंने जिला प्रशासन से अपील किया कि कम से कम एंबुलेंस और जरूरी वाहनों के लिए तत्काल रास्ता दिया जाए.

जाम वाले इलाके में ड्यूटी कर रहे होमगार्ड जवान अशोक कुमार सिंह का कहना है कि मोहनिया शहर के चांदनी चौक के पास कुल सात जवान तैनात हैं और सभी जाम छुड़ाने में लगे हैं, लेकिन यहां की ट्रैफिक व्यवस्था इतनी खराब है कि थोड़ी देर में ही फिर जाम लग जाता है. स्थानीय व्यापारियों और निवासियों ने बताया कि यह समस्या नई नहीं है, बल्कि शहर के बढ़ते यातायात और अनुशासनहीन ड्राइवरों के कारण रोजाना जाम लगता है. प्रशासन द्वारा लंबे समय से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. जनता की मांग है कि शहर में अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस बल लगाया जाए, सख्त नियम लागू हों, सड़क किनारे अतिक्रमण हटाया जाए और एंबुलेंस व स्कूली वाहनों के लिए अलग लेन बनाई जाए, ताकि मोहनिया की सड़कों को जाम से राहत मिल सके.

इनपुट: मुकुल जायसवाल

