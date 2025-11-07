कैमूर में मोदी का मेगा शो! भभुआ में उमड़ेगा जनसैलाब; 2020 की हार का बदला लेने उतरा NDA

PM Modi Bhabhua Rally: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले कैमूर जिला पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुका है. आज यानी 7 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भभुआ के पटेल कॉलेज मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे. इस रैली को लेकर जिले में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. NDA के कार्यकर्ता और नेता पिछले कई दिनों से इस कार्यक्रम की तैयारी में जुटे हुए हैं और जनता को रैली में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं.

मोदी की रैली करेगी कमाल

कैमूर जिले की चारों विधानसभा सीटें भभुआ, मोहनिया, चैनपुर और रामगढ़ साल 2020 के विधानसभा चुनाव में NDA के हाथ से निकल गई थीं. इस बार इन सीटों को दोबारा जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मोदी की यह रैली NDA के लिए माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है.

मोहम्मद जमा खान ने PM मोदी के आगमन पर जताई खुशी

बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा, "हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से स्वागत करते हैं. मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं जिन्होंने देश को नई दिशा दी है. कैमूर में उनका आगमन बदलाव की शुरुआत साबित होगा." मंत्री ने दावा किया कि कैमूर की चारों सीटें और पास के रोहतास जिले की सभी सीटें इस बार एनडीए के खाते में जाएंगी. उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने विकास के नाम पर काम किया है, न कि किसी जाति या धर्म के नाम पर. शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार के क्षेत्र में राज्य में बड़े बदलाव हुए हैं. अब जनता विकास चाहती है, वादे नहीं.

प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब है जनता

11 नवंबर को बिहार में दूसरे चरण का मतदान होना है. उससे पहले प्रधानमंत्री की यह रैली एनडीए के लिए ऊर्जा और जोश बढ़ाने वाली साबित हो सकती है. कार्यकर्ता इसे ऐतिहासिक जनसभा बता रहे हैं और जनता से भारी संख्या में रैली में पहुंचने की अपील कर रहे हैं. भभुआ शहर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. जगह-जगह पुलिस बल तैनात हैं और प्रशासन रैली को शांतिपूर्ण और सफल बनाने के लिए जुटा है. कैमूर जिले में अब हर तरफ मोदी-मोदी के नारे गूंज रहे हैं. जनता प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब है. आज की यह सभा NDA के लिए बिहार चुनाव में जीत का नया जोश भरने वाली मानी जा रही है.

