Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2991799
Zee Bihar JharkhandBH kaimur

कैमूर में मोदी का मेगा शो! भभुआ में उमड़ेगा जनसैलाब; 2020 की हार का बदला लेने उतरा NDA

Bihar chunav 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कैमूर के भभुआ में रैली कर NDA के लिए जीत का बिगुल फूंकेंगे. 2020 में हारी सीटों को वापस जीतने के लिए मोदी की यह सभा एनडीए के लिए ऊर्जा और जोश भरने वाली मानी जा रही है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 06:11 AM IST

Trending Photos

कैमूर में मोदी का मेगा शो! भभुआ में उमड़ेगा जनसैलाब; 2020 की हार का बदला लेने उतरा NDA

PM Modi Bhabhua Rally: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले कैमूर जिला पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुका है. आज यानी 7 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भभुआ के पटेल कॉलेज मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे. इस रैली को लेकर जिले में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. NDA के कार्यकर्ता और नेता पिछले कई दिनों से इस कार्यक्रम की तैयारी में जुटे हुए हैं और जनता को रैली में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं.

मोदी की रैली करेगी कमाल
कैमूर जिले की चारों विधानसभा सीटें भभुआ, मोहनिया, चैनपुर और रामगढ़ साल 2020 के विधानसभा चुनाव में NDA के हाथ से निकल गई थीं. इस बार इन सीटों को दोबारा जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मोदी की यह रैली NDA के लिए माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है.

मोहम्मद जमा खान ने PM मोदी के आगमन पर जताई खुशी
बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा, "हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से स्वागत करते हैं. मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं जिन्होंने देश को नई दिशा दी है. कैमूर में उनका आगमन बदलाव की शुरुआत साबित होगा." मंत्री ने दावा किया कि कैमूर की चारों सीटें और पास के रोहतास जिले की सभी सीटें इस बार एनडीए के खाते में जाएंगी. उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने विकास के नाम पर काम किया है, न कि किसी जाति या धर्म के नाम पर. शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार के क्षेत्र में राज्य में बड़े बदलाव हुए हैं. अब जनता विकास चाहती है, वादे नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब है जनता
11 नवंबर को बिहार में दूसरे चरण का मतदान होना है. उससे पहले प्रधानमंत्री की यह रैली एनडीए के लिए ऊर्जा और जोश बढ़ाने वाली साबित हो सकती है. कार्यकर्ता इसे ऐतिहासिक जनसभा बता रहे हैं और जनता से भारी संख्या में रैली में पहुंचने की अपील कर रहे हैं. भभुआ शहर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. जगह-जगह पुलिस बल तैनात हैं और प्रशासन रैली को शांतिपूर्ण और सफल बनाने के लिए जुटा है. कैमूर जिले में अब हर तरफ मोदी-मोदी के नारे गूंज रहे हैं. जनता प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब है. आज की यह सभा NDA के लिए बिहार चुनाव में जीत का नया जोश भरने वाली मानी जा रही है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

bihar chunav 2025second phase bihar election

Trending news

bihar chunav 2025
जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार के काफिले पर 'ईंट-पत्थर' से जानलेवा हमला
Satyendra Shah
RJD प्रत्याशी सत्येन्द्र को मिली जमानत, 17 दिन बाद जेल से रिहा होकर पहुंचे सासाराम
manoj tiwari
वाल्मीकिनगर में मनोज तिवारी का रोड शो, रिंकू सिंह के समर्थन में उमड़ा जनसैलाब
Tejashwi Yadav
तेजस्वी से नाराजगी के बीच तेजप्रताप के उम्मीदवार को मिला मुकेश सहनी का समर्थन
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ 64.66% मतदान! चुनाव आयोग ने जताया आभार
Yogi Adityanath
बगहा में गरजे योगी आदित्यनाथ, कहा- डबल इंजन सरकार ही दे सकती है विकास की रफ्तार
east champaran news
पूर्वी चंपारण में RJD की राह कठिन! बागियों से पार्टी की उड़ी नींद
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: एनडीए या महागठबंधन, 60 प्रतिशत से ज्यादा मतदान का फायदा किसको?
news bhojpuri song
भोजपुरी गाना 'केहू से' ने मचाई धूम, सपना चौहान और अविनाश आर्या की जोड़ी ने जीता दिल
bihar chunav 2025
शिवराज सिंह चौहान का तगड़ा हमला! विपक्ष पर जमकर वार; NDA के लिए वोट करने से की अपील