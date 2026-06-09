राज्य चुनें
Kaimur News: कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर निकाह का दबाव बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति एकराम अंसारी उम्र 35 साल पिता मुस्लिम अंसारी और पत्नी शाहिदा बेगम 26 पति एकराम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है.
पीड़िता ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि आरोपी युवक ने पहले उसे प्रेमजाल में फंसाया. इसके बाद एक दिन मिलने के बहाने बुलाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. बेहोशी की हालत में आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और मोबाइल से अश्लील वीडियो बना लिया. होश में आने पर जब युवती ने विरोध किया तो आरोपी व उसकी पत्नी ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी.
आरोप है कि दंपती लगातार वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर रहे थे. युवती पर निकाह करने का दबाव बनाया जा रहा था. इनकार करने पर मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई. लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और रामगढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई.
थानाध्यक्ष ने बताया कि मामला दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आई. तकनीकी अनुसंधान व छापेमारी के बाद आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों से पूछताछ की जा रही है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है. पुलिस ने मोबाइल जब्त कर वीडियो की जांच शुरू कर दी है.
घटना के बाद इलाके में आक्रोश है. स्थानीय लोगों ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने कहा कि महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है. दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. न्यायालय में प्रस्तुत कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: नरेंद्र जायसवाल