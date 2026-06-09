Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH kaimur
  • /कोल्ड ड्रिंक में नशा, रेप और फिर ब्लैकमेलिंग... पुलिस ने दबोचा मास्टरमाइंड पति-पत्नी

कोल्ड ड्रिंक में नशा, रेप और फिर ब्लैकमेलिंग... पुलिस ने दबोचा मास्टरमाइंड पति-पत्नी

Kaimur Crime News: कैमूर जिले में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां पर नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया. इसका विरोध करने पर मारपीट किया. अब पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 09, 2026, 11:11 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:11 PM IST
कोल्ड ड्रिंक में नशा, रेप और फिर ब्लैकमेलिंग... पुलिस ने दबोचा मास्टरमाइंड पति-पत्नी
Image Credit: रेप और अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में शातिर पति-पत्नी गिरफ्तार

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कोल्ड ड्रिंक में नशा, रेप और फिर ब्लैकमेलिंग... पुलिस ने दबोचा मास्टरमाइंड पति-पत्नी
Kaimur News9 min ago
2
nitish kumar1 hr ago
3
Madhepura news1 hr ago
4
Muzaffarpur News1 hr ago
5
do you know2 hrs ago