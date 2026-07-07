/कैमूर के मोहनिया जांच चौकी पर पुलिस की छापेमारी; 4 घंटे चला अभियान, 4 सैफ जवान समेत 9 गिरफ्तार

पुलिस ने नौ लोगों को किया गिरफ्तार

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह गुप्त छापामारी देर रात करीब 1:00 बजे शुरू हुई, जो सुबह 5:00 बजे तक लगातार चलती रही. इस चार घंटे के कड़े अभियान के दौरान पुलिस ने मौके से कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया है. चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार आरोपियों में चार 'सैफ' के जवान शामिल हैं. इस छापेमारी से इलाके में हड़कंप मच गया.