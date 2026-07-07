/कैमूर के मोहनिया जांच चौकी पर पुलिस की छापेमारी; 4 घंटे चला अभियान, 4 सैफ जवान समेत 9 गिरफ्तार

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कैमूर जिले के एनएच 19 स्थित समेकित जांच चौकी मोहनिया पर पुलिस ने देर रात (6-7 जुलाई की रात) एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. कैमूर एसपी शिखर चौधरी और मोहनिया एसडीपीओ गोपाल कृष्णा के कुशल नेतृत्व में की गई इस छापामारी से हड़कंप मच गया. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस विशेष अभियान में मोहनिया थाना की पुलिस टीम भी पूरी तरह सक्रिय रही.
पुलिस ने नौ लोगों को किया गिरफ्तार
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह गुप्त छापामारी देर रात करीब 1:00 बजे शुरू हुई, जो सुबह 5:00 बजे तक लगातार चलती रही. इस चार घंटे के कड़े अभियान के दौरान पुलिस ने मौके से कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया है. चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार आरोपियों में चार 'सैफ' के जवान शामिल हैं. इस छापेमारी से इलाके में हड़कंप मच गया.
गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ
इसके साथ ही इस अवैध खेल में कुछ निजी (प्राइवेट) लोगों की संलिप्तता भी सामने आई है, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है. जांच चौकी पर सुरक्षाकर्मियों और निजी लोगों की मिलीभगत से चल रहे इस मामले को पुलिस बेहद गंभीरता से ले रही है. फिलहाल गिरफ्तार सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है.
रिपोर्ट: नरेंद्र जायसवाल
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