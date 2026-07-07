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कैमूर के मोहनिया जांच चौकी पर पुलिस की छापेमारी; 4 घंटे चला अभियान, 4 सैफ जवान समेत 9 गिरफ्तार

Mohania Check Post: कैमूर में बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया गया है. मोहनिया इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट पर देर रात पुलिस ने कार्रवाई की और नौ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों में चार 'सैफ' के जवान शामिल हैं.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 07, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:53 PM IST
कैमूर के मोहनिया जांच चौकी पर पुलिस की छापेमारी; 4 घंटे चला अभियान, 4 सैफ जवान समेत 9 गिरफ्तार
Image Credit: कैमूर के मोहनिया जांच चौकी पर पुलिस की छापेमारी (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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