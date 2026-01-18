दो पालियों में 23,997 अभ्यर्थी 'वर्दी' के दावेदार, कैमूर के 13 परीक्षा केंद्रों पर SI परीक्षा शुरू

Kimaur News: कैमूर जिले में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित पुलिस अवर निरीक्षक (सब-इंस्पेक्टर) की प्रारंभिक लिखित परीक्षा (Preliminary written examination) आज 18 जनवरी 2026 को दो पालियों में आयोजित गई है. सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ रही है. सभी परीक्षार्थियों की गहन जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है. किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है.

23,997 अभ्यर्थी ले रहे भाग

जिले में कुल 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें भभुआ मुख्यालय में 10 और मोहनिया अनुमंडल में 3 केंद्र शामिल हैं. इस परीक्षा में कुल 23,997 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं. परीक्षा को नकल मुक्त, शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है. प्रत्येक केंद्र पर वीडियोग्राफी, डिजिटल बायोमेट्रिक सत्यापन (अंगूठे का निशान व फोटो), HHMD के साथ सघन तलाशी और जैमर की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. केंद्रों के 200 गज दायरे में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश निषिद्ध है. मोबाइल, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वर्जित हैं.

दो पालियों में आयोजित की जा रही परीक्षा

पहली पाली सुबह 10:00 से 12:00 बजे (रिपोर्टिंग 08:30 बजे) और दूसरी पाली दोपहर 02:30 से 04:30 बजे (रिपोर्टिंग 01:00 बजे) तक चलेगी. देर से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगा. इतना ही नहीं, परीक्षा संचालन की निगरानी के लिए 13 स्टैटिक, 7 जोनल और 3 उड़नदस्ता दंडाधिकारियों को नियुक्त किया गया है. जिला पदाधिकारी ने चेतावनी दी है कि किसी भी अनियमितता पर बिहार लोक परीक्षा अधिनियम, 2024 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Bihar STET Result: जारी हो गया एसटीईटी का रिजल्ट, 52.17% परीक्षार्थी पास