बेरोजगारी-पलायन पर पीके का बड़ा ऐलान, बोले- अब 10–12 हजार रुपये के लिए...

Bihar Chunav 2025: कैमूर के मोहनिया में प्रशांत किशोर ने गीता पासी के समर्थन का आह्वान किया. इस दौरान प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार के खिलाफ चेताया और रोजगार-शिक्षा को प्राथमिकता देने का भरोसा दिलाया.

Nov 05, 2025, 08:57 AM IST

Bihar Chunav 2025: प्रशांत किशोर कल (4 नवंबर) कैमूर के मोहनिया पहुंचे, इस दौरान चांदनी चौक पर भारी भीड़ ने उनका फूल मालाओं के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया. प्रशांत किशोर ने संबोधित करते हुए कहा उन्होंने कहा कि जनता को अपने भविष्य का जिम्मा समझदारी से उठाना होगा और केवल ईमानदार, सक्षम प्रत्याशी को ही विधानसभा में भेजना चाहिए. प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कहा कि वे स्वयं नेता बनने का दावा नहीं करते, बल्कि एक नया विकल्प जनसुराज पेश कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की जड़ें काटना है.

'सिर्फ नारे नहीं, भविष्य के लिए नीतियां चाहिए'
अपने संबोधन में उन्होंने मतदाताओं से अपील की और कहा कि यदि हमारा प्रत्याशी अच्छा नहीं लगे तो बेहतर उम्मीदवार को वोट दीजिए, पर किसी भी चोर, बदमाश या लुटेरे को सत्ता न सौंपें क्योंकि गलत चुनाव का भार वही जनता भुगतेगी. उन्होंने आगाह किया कि सिर्फ नारे नहीं चाहिए, बल्कि ठोस काम और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए नीतियां चाहिए. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि आज वोट सोच-समझकर नहीं दिया गया तो आने वाले वर्षों में युवा मजदूरी के लिए बाहर जाएंगे और घरों की उन्नति ठहर जाएगी.

शिक्षा और रोजगार की समस्या पर तीखा प्रहार
प्रशांत किशोर ने बिहार के हालिया वर्षों में भ्रष्टाचार, जाम, शिक्षा और रोजगार की समस्या पर तीखा प्रहार किया और कहा कि जनसुराज का लक्ष्य इन मूलभूत समस्याओं का समाधान करना है. नालियों और गलियों की बेहतरी के साथ-साथ बच्चों की पढ़ाई और स्थानीय रोजगार पर ध्यान. उन्होंने वादा किया कि जनसुराज की सरकार बने तो घर बैठे बेरोजगारों को 10–12 हजार रुपये के रोजगार के अवसर के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा.

मतदाता-जागरूकता का संदेश 
सभा में प्रशांत किशोर ने मतदाता-जागरूकता का संदेश दिया. पैसे और वोट के आदान-प्रदान से बचने, जाति-धर्म से ऊपर उठकर विकास की सोच रखने और आगामी चुनाव में परिवार के भविष्य के लिए समझदारी से मतदान करने का आग्रह किया. उनका निष्कर्ष था कि परिवर्तन का निर्णय जनता के हाथ में है. जो बोयेंगे वही काटेंगे, इसलिए इस बार विवेक से चुनाव करने की जरूरत है.

रिपोर्ट: नरेंद्र जायसवाल, कैमूर

