बिहार में राजस्व व्यवस्था ठप, 17 सूत्री मांगों को लेकर 11 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर राजस्व कर्मचारी

Bihar Revenue Employees Strike: बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ (संयुक्त संघर्ष मोर्चा) के बैनर तले प्रदेश के तमाम राजस्व कर्मचारी अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर 11 फरवरी 2026 से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं. कर्मचारियों की मुख्य मांगों में ग्रेड पे को बढ़ाकर ₹2800 करना, गृह जिले में ट्रांसफर, दाखिल-खारिज व नामांतरण की प्रक्रिया में सुधार और कार्यालयों में बेहतर इंटरनेट व इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था शामिल है. कर्मचारियों का आरोप है कि पूर्व में हुए लिखित समझौतों का विभाग पालन नहीं कर रहा है, जिससे उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं.

संयुक्त मोर्चा के नेता मुकेश कुमार और अन्य पदाधिकारियों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि विभाग कर्मचारियों को 'गुलाम' समझ रहा है. मंत्रियों के सामने कागजों पर अपनी पीठ थपथपाई जा रही है, लेकिन धरातल पर कर्मचारी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं. इसी कड़ी में 25 मार्च 2026 को जिला मुख्यालयों पर विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया. मोर्चा ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस लिखित आश्वासन नहीं मिलता, आंदोलन जारी रहेगा. इस हड़ताल के कारण बिहार में दाखिल-खारिज के करीब 46 लाख आवेदन लंबित हो गए हैं.

आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बिहार सरकार ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है. उपमुख्यमंत्री सह राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 24 मार्च को एक कड़ा अल्टीमेटम जारी किया. सरकार ने इस सामूहिक अवकाश को 'अवैध' करार देते हुए निर्देश दिया है कि 25 मार्च की शाम 5 बजे तक सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर लौट आएं. सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय तक कर्मचारी काम शुरू नहीं करते, तो उनके विरुद्ध 'नो वर्क नो पे' और सेवा समाप्ति जैसी कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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कर्मचारियों और सरकार की इस तकरार के बीच आम नागरिक सबसे ज्यादा पिस रहे हैं. दाखिल-खारिज, लगान वसूली, भूमि मापी और जमीन के डिजिटलीकरण का अभियान पूरी तरह से रुक गया है. किसान और आम लोग अपने जमीन संबंधी कागजातों के लिए प्रखंड कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं. सरकार और कर्मचारियों के बीच इस गतिरोध को खत्म करना अब अनिवार्य हो गया है, ताकि राजस्व व्यवस्था सुचारू हो सके और लोगों की परेशानियों का अंत हो.