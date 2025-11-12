Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2998696
Zee Bihar JharkhandBH kaimur

Kaimur: 'रात भर थाने में बैठाकर...', राजद प्रत्याशी बृज किशोर बिंद ने प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप

Kaimur: चैनपुर से राजद उम्मीदवार बृज किशोर बिंद ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने देर रात उन्हें जबरन हिरासत में लेकर टॉर्चर किया. वही, कैमूर एसपी ने डिटेन करने की बात से इनकार किया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 12, 2025, 11:26 AM IST

Trending Photos

राजद प्रत्याशी बृज किशोर बिंद ने प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप
राजद प्रत्याशी बृज किशोर बिंद ने प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप

Kaimur News: कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी और पूर्व मंत्री बृज किशोर बिंद ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि मंगलवार (11 नवंबर) की रात उन्हें चैनपुर, भभुआ और भगवानपुर थाने की पुलिस ने करीब 45 जवानों के साथ घेरकर जबरन गिरफ्तार कर लिया. बृज किशोर बिंद ने कहा कि उन्होंने न तो किसी तरह के आचार संहिता का उल्लंघन किया और न ही किसी सरकारी संसाधन का दुरुपयोग किया था, फिर भी उन्हें रात भर थाने में बैठाकर परेशान किया गया.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

बृज किशोर बिंद ने कहा कि उनके पीछे दो-दो फोर्स की गाड़ियां लगी थीं, जबकि उनके विरोधी उम्मीदवार धीरज सिंह और जमा खान की भी गाड़ियां प्रशासन के साथ चल रही थीं. उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की गई और रातभर उन्हें मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया. बिंद ने कहा कि मेरे साथ जो हुआ वह निंदनीय और असंवैधानिक था. चैनपुर की जनता इसका जवाब देगी.' उन्होंने आगे कहा कि उनकी गाड़ी और साथियों की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ भी अवैध नहीं मिला. उन्होंने थाना प्रभारी पर दुर्भावना से काम करने और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया.

Add Zee News as a Preferred Source

डिटेन करने की बात से इनकार
वहीं, इस मामले पर कैमूर के जिलाधिकारी सुनील कुमार ने कहा कि उन्हें ब्रजकिशोर बिंद को हिरासत में लेने की कोई जानकारी नहीं है. कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला ने भी डिटेन करने की बात को सिरे से खारिज किया. उन्होंने कहा कि डीएसपी और थाना प्रभारी होटल जांच के दौरान कुछ लोगों को भागते हुए देखे, जिनमें से कुछ ने शराब पी रखी थी. जांच के बाद शराब पीने वालों की गिरफ्तारी की गई. सबकी पूछताछ की गई, लेकिन बृज किशोर बिंद को हिरासत में नहीं लिया गया. अब इस पूरे मामले को लेकर चैनपुर की सियासत गर्मा गई है और राजद प्रत्याशी के आरोपों पर प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं.

रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

RJD candidate Brij Kishor Bind made serious allegations against administration

Trending news

bihar chunav 2025
Bihar Chunav Exit Poll:क्या खेसारी की होगी शर्मनाक हार? जानिए छपरा सीट का एग्जिट पोल
bihar chunav 2025
'सरकार बदलने आया हूं': 75 वर्षीय दिव्यांग मोहम्मद कलाम ने लाठी के सहारे किया मतदान
Jharkhand Foundation Day
'लाल आतंक से हरित विकास की ओर बढ़ा झारखंड' 25वें स्थापना दिवस पर नई कहानी
Bihar Chunav 2025 LIVE Update
Bihar Chunav 2025 LIVE Update: एग्जिट पोल के नतीजे के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह, 500 किलो लड्डू का दिया ऑर्डर
Bihar Chunav Exit Poll 2025
बिहार के एग्जिट पोल में महागठबंधन की शर्मनाक हार के संकेत, जानें इसके 5 बड़े कारण
Bihar News
78 साल बाद भी अंधेरे में डूबा लातेहार का डोरम गांव, अब भी नहीं पहुंची बिजली की रौशनी
Lalu Yadav
एग्जिट पोल्स के बाद लालू-तेजस्वी को एक और झटका, रोजाना सुनवाई पर रोक की याचिका खारिज
Bihar Chunav Exit Poll 2025
एग्जिट पोल्स के आंकड़ों को RJD ने नकारा, बोली- यह BJP की चाल है
bihar chunav 2025
Jamui: युवाओं के लिए मिसाल बनीं 106 वर्षीय चमेली देवी, बूथ पर जाकर किया मतदान
CM nitish kumar
बिहार में एनडीए की सरकार बन रही, एग्जिट पोल सही साबित होंगे: राजीव रंजन प्रसाद