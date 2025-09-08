Bihar Chunav 2025: 'ब्रेन डेड मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार...', RJD सांसद सुधाकर सिंह का विवादित बयान

Sudhakar Singh News: राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ब्रेन डेड मुख्यमंत्री हैं. एनडीए के लोग उनको पुतला के रूप में पूरे बिहार में लेकर घूमते हैं. कैमूर में राजद सांसद ने दावा किया कि शाहाबाद-मगध में एनडीए का सफाया हो जाएगा.
RJD MP Sudhakar Singh Controversial Statement: बिहार का विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, भाषा की मर्यादा भी टूटती जा रही है. इसी कड़ी में बक्सर से राजद सांसद सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान दिया है. राजद सांसद सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को ब्रेन डेड मुख्यमंत्री बताया है. दरअसल, कैमूर जिले के भभुआ में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ब्रेन डेड मुख्यमंत्री हैं. एनडीए के लोग उनको पुतला के रूप में पूरे बिहार में लेकर घूमते हैं. राजद सांसद ने दावा किया कि एनडीए में मतभेद हैं. उन्होंने कहा कि मतभेद इस कदर है कि मुख्यमंत्री एनडीए में बिना सीटों का बंटवारा हुए ही कैंडिडेट की घोषणा कर रहे हैं.
सुधाकर सिंह ने कहा मुख्यमंत्री जब यह बक्सर के राजपुर में गए थे तो कुछ छोटी-छोटी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया और वहां कैंडिडेट की घोषणा करके चले आए. अब उनका कैमूर में आगमन हो रहा है. यहां भी मुख्यमंत्री कुछ चुनावी योजनाओं का शिलान्यास-उद्घाटन करेंगे और कैंडिडेट भी घोषित करके जाएंगे. सीएम के कैमूर दौरे पर निशाना साधते हुए राजद सांसद ने कहा कि जब कैमूर के किसानों पर लाठी चला, प्रशासन जमीन कब्जा कर लिया, धान के खेतों में लगी फसल उखाड़ दी गई, तब मुख्यमंत्री को याद नहीं रहा कि किसान को किस तरह से दंडित किया गया और पीटा गया. आज तक मुआवजा का भुगतान नहीं हुआ. फिर किस मुंह से वह कैमूर में आएंगे.
उन्होंने कहा कि प्रशासन के उच्च स्तर पर नाकाबिल लोग बैठे हैं. जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है. सुधाकर सिंह ने आगे कहा कि एनडीए के कालखंड में चुनाव आयोग का बहुत ज्यादा मजाक उड़ रहा है. ऐसा हमने कभी नहीं देखा. राजद के कार्यकाल में 6 महीना पहले आचार संहिता लगता था. जो भी काम करना होता था 6 महीने पहले पूरा हो जाता था. ये लोग जिस दिन चुनाव की घोषणा हो रही है, उस दिन तक योजनाओं का घोषणा कर रहे हैं. ऐसे बदतर लोग सत्ता में बैठे हैं. राजद सांसद ने दावा किया कि शाहाबाद-मगध में एनडीए का सफाया हो जाएगा. उन्होंने कहा कि इनका कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं जीतेगा, आप देख लीजिएगा.
रिपोर्ट- मुकुल जायसवाल
