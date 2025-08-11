Kaimur News: कन्या विद्यालय को बॉयज स्कूल में मर्ज करने पर बवाल, अभिभावकों के साथ छात्राओं ने किया विरोध

Kaimur News: बिहार के कैमूर जिले के कन्या मध्य विद्यालय वार्ड संख्या 25 की दर्जनों छात्राएं अपने अभिभावक के साथ विद्यालय मर्ज होने के खिलाफ बैनर लेकर भभुआ के शिक्षा कार्यालय पहुंची. जहां मौजूद पदाधिकारी को अपना आवेदन सौंपा, इस दौरान उनका कहना था कि हम लोग भभूआ शहर के वार्ड नंबर 25 में स्थित कन्या मध्य विद्यालय की सभी छात्रा हैं. हम लोगों का विद्यालय टाउन हाई स्कूल में मर्ज किया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं. क्योंकि यहां सभी लड़की हैं और लड़कों के विद्यालय में मर्ज नहीं होने देंगे.

यह भी पढ़ें: '20 हजार में बात हुई थी, 5 ही दिए हो...', घूसखोर महिला दरोगा सस्पेंड

वहीं शिक्षा विभाग के पदाधिकारी ने कहा कि आवेदन उनके द्वारा दिया गया है. पूरे मामले का जांच कराया जाएगा. बच्चों के सहूलियत के हिसाब से जो सही होगा वरिय पदाधिकारी का गाइडलाइन लेते हुए किया जाएगा. छात्रा खुशी बाला कुमारी और शिल्पा कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हम सभी बच्चियां कन्या मध्य विद्यालय भभुआ वार्ड नंबर- 25 की छात्रा हैं. अभी शिक्षा कार्यालय भभुआ पहुंचे हुए हैं. हम सभी लड़कियों का विद्यालय टाउन हाई स्कूल भभुआ में मर्ज किया जा रहा है जो बच्चियों का विद्यालय है.

हम लोग उसमें पढ़ने नहीं चाहते हैं. अगर प्रशासन को विद्यालय मर्ज करना ही है तो लड़कियों के विद्यालय में ही हम लोग का विद्यालय मर्ज किया जाए. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी विकाश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चियों द्वारा विद्यालय मर्ज के खिलाफ आवेदन दिया गया है. पूरे मामले का जांच कराया जाएगा. टाउन हाई स्कूल बहुत बड़ा विद्यालय है. इसमें सभी संकाय के अलग-अलग क्लासेस हैं. यह विद्यालय पीएम श्री में चयनित किया गया है. फिर भी वरिय पदाधिकारी से निर्देश लिया जाएगा निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई होगी.

इनपुट- नरेंद्र जयसवाल

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!