Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3025078
Zee Bihar JharkhandBH kaimur

सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही काम पर जेसीबी; हाजीपुर, सीवान और कैमूर में अतिक्रमण के खिलाफ जबर्दस्त कार्रवाई

Bihar News: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद जिला प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ सख्त मोड में नजर आ रहा है. हाजीपुर, सीवान और कैमूर सहित कई जिलों में नगर परिषद की टीमें बुलडोजर के साथ सड़कों पर उतरीं और बाजारों, चौकों व मुख्य मार्गों पर बने अवैध कब्जों को हटाया.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 01, 2025, 03:30 PM IST

Trending Photos

सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही काम पर जेसीबी
सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही काम पर जेसीबी

Bihar News: बिहार वैशाली के जिला मुख्यालय हाजीपुर को जाम की समस्या से मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने शहर को अतिक्रमण-मुक्त करने का अभियान शुरू किया है, जो लगातार जारी है. इसी कड़ी में नगर परिषद की टीम बुलडोजर के साथ शहर में उतरी और जौहरी बाजार, त्रिमूर्ति चौक से लेकर रामाशीष चौक तक अभियान चलाकर सड़क किनारे बने अतिक्रमण को हटाया. टीम ने अतिक्रमणकारियों को अल्टीमेटम भी दिया कि यदि वे खुद से अतिक्रमण नहीं हटाते हैं, तो नगर परिषद का बुलडोजर अवैध कब्जों को स्वयं हटाएगा.

नगर परिषद के कार्यपालक अभियंता सुशील कुमार ने बताया
नगर परिषद के कार्यपालक अभियंता सुशील कुमार ने बताया कि शहर को जाम-मुक्त बनाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि अगला चरण गांधी चौक से लेकर स्टेशन चौक, राजेंद्र चौक और गुदरी बाजार में चलाया जाएगा. साथ ही सड़क किनारे खड़ी होने वाली अवैध गाड़ियों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है, ताकि शहर को जाम से राहत दिलाई जा सके. जिला प्रशासन और नगर परिषद के इस अभियान की लोग सराहना कर रहे हैं, लेकिन साथ ही यह भी मांग कर रहे हैं कि शहर में उचित पार्किंग व्यवस्था बनाई जाए, ताकि जिले के कोने-कोने से आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो.

ये भी पढ़ें: राजयोग से सजी सम्राट चौधरी की कुंडली! कब बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री?

Add Zee News as a Preferred Source

सीवान में अवैध निर्माणों पर जेसीबी का कहर 
बिहार में नई सरकार आने के साथ ही जेसीबी एक्शन में आ गई है. अवैध निर्माणों पर जेसीबी गरज रही है. सीवान में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया. डीएम के निर्देश के बाद एसडीएम के नेतृत्व में सड़क के किनारे अतिक्रमण कर लगाई की दुकानों को तोड़ा गया. इस दौरान अवैध रूप से किए गए निर्माण कार्यों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई. शहर के गोपालगंज मोड़ से तरवारा मोड़ तक के इलाके में ये कार्रवाई की गई. यहां पर किए गए अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया. प्रशासन का कहना है कि इन्हें पहले से अल्टीमेटम दिया जा चुका था, जिन लोगों ने अपने अवैध निर्माण नहीं हटाए, उनके ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है. इस दौरान कई दुकानों और निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया. लोगों का कहना है कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए इसकी सख्त जरूरत थी. इलाके के दुकानदारों ने भी इस एक्शन को समर्थन दिया है. सीवान सदर एसडीएम आशुतोष गुप्ता ने कहा कि पूरे शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है.

कैमूर में भी अवैध निर्माण पर गरजी जेसीबी
बिहार की नई सरकार के गठन के बाद जिला प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ सख्त हो गया है. कैमूर जिले के विभिन्न नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में पिछले एक सप्ताह से अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा है. भभुआ नगर परिषद के कार्यपालक अभियंता संजय उपाध्याय के अनुसार, पहले लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से जागरूक किया गया, फिर भी जो अतिक्रमण नहीं हटाए गए, उन पर जुर्माने सहित कार्रवाई की गई. अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर से फूटपाथी दुकानदार, रेहड़ी और अन्य अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा है. अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ स्वच्छता जुर्माना भी लगाया जा रहा है, जिससे अब तक एक लाख से अधिक राशि वसूल की जा चुकी है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जो लोग स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाएंगे, उनके खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई जारी रहेगी.

रिपोर्ट: राज कुमार सिंह (हाजीपुर), मुकुल जायसवाल (भभुआ), अमित सिंह (सीवान)

 

TAGS

Bihar News

Trending news

Bihar News
सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही काम पर जेसीबी, हाजीपुर, सीवान, कैमूर में कार्रवाई
Motihari News
NIA के बाद अब नेपाली नागरिक धीरज तिवारी को मोतिहारी पुलिस ने गिरफ्तार किया
Bihar Assembly Speaker
BJP विधायक प्रेम कुमार ने स्पीकर पद के लिए किया नामांकन, निर्विरोध चुनाव तय
Udit Narayan Birthday
बिहार के सुपौल से निकलकर बॉलीवुड में छा गए उदित नारायण, देखें कैसा रहा यह सफर
bihar road accident
छपरा में स्कूली बच्चों की वैन पलटने से 2 घायल, नालंदा में बारातियों की बस हुई शिकार
Bihar Congress
बिहार में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका, 6 में से 4 विधायक ज्वाइन कर सकते हैं NDA
Bihar News
अगर आप भी सड़क किनारे खड़ी कर देते हैं गाड़ी तो हो जाएं सावधान! नया नियम देगा झटका
Bihar Crime News
गुजरात में ज्वैलरी शॉप लूटने वाला वैशाली से गिरफ्तार, बक्सर में युवक को मारी गई गोली
Bihar liquor ban
कटिहार में कच्ची शराब का कारोबार ध्वस्त, पटना से नशीली टैबलेट के साथ 5 गिरफ्तार
Ranchi weather
झारखंड में इस बार सर्दी तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड! अगले 5 दिन का मौसम अभी से जान लें?