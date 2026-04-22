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इस बार चमकी बुखार भी रहेगा टेंशन में आऊं या ना आऊं! क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने कुछ ऐसी की है तैयारी

Chamki Fever: भभुआ सदर अस्पताल में लू और चमकी बुखार के लिए विशेष वार्ड तैयार कर लिया गया है. 11 बेड का एयर-कंडीशन्ड वार्ड सुरक्षित, दवाओं और आइस पैक का पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए विशेष गाइडलाइन जारी की है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 22, 2026, 08:01 AM IST

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भभुआ सदर अस्पताल में लू और चमकी बुखार के लिए विशेष वार्ड तैयार (Photo-AI)
भभुआ सदर अस्पताल में लू और चमकी बुखार के लिए विशेष वार्ड तैयार (Photo-AI)

Bhabhua Sadar Hospital: बढ़ती गर्मी और लू के साथ-साथ बच्चों में होने वाले चमकी बुखार के खतरे को देखते हुए कैमूर जिले का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. सदर अस्पताल भभुआ में मरीजों की फौरन देखभाल के लिए सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं.

स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यक्रम प्रबंधक (DPM) ऋषिकेश जायसवाल ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार सदर अस्पताल में विशेष वार्ड तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि हमने 10 बेड का लक्ष्य रखा था, लेकिन वर्तमान में 11 बेड का एक अत्याधुनिक वार्ड पूरी तरह तैयार है. यह वार्ड पूरी तरह वातानुकूलित है, ताकि मरीजों को गर्मी से तुरंत राहत मिल सके.

स्वास्थ्य विभाग ने केवल बेड ही नहीं, बल्कि आपातकालीन चिकित्सा के लिए दवाओं का भी व्यापक प्रबंध किया है. डीपीएम के अनुसार, वार्ड के नर्सिंग स्टेशन पर 42 प्रकार की आवश्यक दवाएं हर समय उपलब्ध रहेंगी. इसके अलावा, तेज बुखार की स्थिति में शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए आइस पैक की विशेष व्यवस्था की गई है.

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हालांकि, कैमूर जिला वर्तमान में चमकी बुखार से सीधे तौर पर प्रभावित नहीं है, फिर भी एहतियात के तौर पर प्रशासन ने आम जनता के लिए कुछ जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

- दोपहर 12 से 4 बजे तक अत्यंत आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें.
- बाहर निकलते समय पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.
- हल्के और ठंडे सूती कपड़े पहनें और सिर को हमेशा ढक कर रखें.
- अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो या अचानक तेज बुखार आए, तो बिना देरी किए उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाएं.

स्वास्थ्य विभाग की इस सक्रियता से जिला प्रशासन को उम्मीद है कि इस भीषण गर्मी में किसी भी आपातकालीन स्थिति से कुशलतापूर्वक निपटा जा सकेगा.

रिपोर्ट: नरेंद्र जायसवाल

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