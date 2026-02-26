Advertisement
कैमूर में 'जेल से बेल' की पार्टी में खूनी संघर्ष: पुलिस पर पथराव और जवाबी फायरिंग में एक को लगी गोली, 5 पुलिसकर्मी घायल

Kaimur News: कैमूर में 25 फरवरी को जश्न का माहौल खूनखराबे में बदल गया. जश्न का आयोजन एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को जमानत मिलने पर किया गया था. इसी दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 26, 2026, 02:46 PM IST

Kaimur News: बिहार के कैमूर जिले के कझार घाट गांव में बुधवार रात एक जश्न का आयोजन किया गया था, लेकिन वहां खूनखराबा से इसका अंत हुआ. जश्न इसलिए आयोजित किया गया था, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को जमानत मिली थी, जिसे रुकवाने के लिए पुलिस टीम वहां पहुंची थी. ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और इस हिंसक झड़प में थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक ग्रामीण को गोली लगी है. 

पुलिस का कहना है कि रात करीब 10 बजे गांव में जमानत मिलने की खुशी में जश्न के आयोजन की सूचना मिली थी. वहां शराब भी परोसी जा रही थी और अवैध हथियारों से हर्ष फायरिंग के बारे में भी इनपुट मिला था. सूचना मिलने के बाद कुदरा थानाध्यक्ष दल बल के साथ वहां पहुंच गए तो ग्रामीणों ने पुरानी गिरफ्तारी की खुन्नस में पुलिस को घेर लिया और पथराव कर दिया.

हथियार छीनने की कोशिश हुई, पुलिस ने किया दावा
मोहनिया के डिप्टी एसपी प्रदीप कुमार ने बताया कि पुलिस को देखते ही भीड़ हमलावर हो गई और सरकारी हथियार छीनने तक की कोशिश की गई. आत्मरक्षा में पुलिस को गोली चलानी पड़ गई. दूसरी ओर, ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने चेतावनी दिए बिना गोली चलानी शुरू कर दी थी.

इस हिंसक झड़प के बाद ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर करीब 7 घंटे तक सड़क जाम कर हंगामा और प्रदर्शन किया. पुलिस की गोली से घायल व्यक्ति को गंभीर हालत में बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है. 

क्या हुई पुलिसिया कार्रवाई 
मोहनिया के एसडीएम रत्ना प्रियदर्शिनी और डीएसपी ने बताया कि कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. इस मामले में 28 लोगों के खिलाफ नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है. गांव में पुलिसबल की भारी तैनाती है और हालात कंट्रोल में बताए जा रहे हैं.

रिपोर्ट: नरेंद्र जायसवाल

