सुधाकर सिंह ने मंत्री जमा खान पर बोला हमला, उन्हें CM Nitish का दलाल और गद्दार बताया

कैमूर जिले के चैनपुर में किसान सम्मेलन के दौरान बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार सरकार के मंत्री जमा खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने मंत्री को गद्दार और दलाल बताते हुए आरोप लगाया कि वह किसानों के लिए पानी तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं. उनका यह भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.
Trending Photos
कैमूर जिले के चैनपुर में आयोजित किसान महासम्मेलन के दौरान बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने बड़ा बयान दिया है. सम्मेलन में भाषण देते हुए उन्होंने स्थानीय विधायक और बिहार सरकार के मंत्री जमा खान को गद्दार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दलाल कहा. उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
चैनपुर में आयोजित किसान सम्मेलन में पहुंचे सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि पिछली बार चैनपुर की जनता ने जिस प्रत्याशी को जिताया, वह गद्दार निकला. जनता के हितों की रक्षा करने के बजाय वह सिर्फ हाथ जोड़ने का काम कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि चैनपुर और बिहार में फैली घूसखोरी के जाल को फैलाने में मंत्री जमा खान नीतीश कुमार के लिए दलाली कर रहे हैं.
सुधाकर सिंह ने किसानों की सिंचाई की समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि चैनपुर के खेतों तक उत्तर प्रदेश से आने वाले मूसा खांड और लतीफ शाह बांध से 300 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए था. लेकिन मंत्री अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय केवल नीतीश कुमार के घोटालों और घूसखोरी का हिस्सा बन गए हैं. उन्होंने कहा कि अगर मंत्री में ताकत होती तो किसानों को पानी दिलवा सकते थे, जिससे इलाके के किसान खुशहाल हो जाते.
सुधाकर सिंह ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि पिछली बार महागठबंधन की ओर से कमजोर प्रत्याशी को टिकट दिया गया था. जनता ने भाजपा को हराने के लिए उस उम्मीदवार को वोट दिया, लेकिन बाद में वह भाजपा की गोद में जाकर बैठ गया. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और बहुजन की राजनीति पैसे के दम पर टिकट बेचने में लगी रहती है, जबकि महागठबंधन धना सेठों को टिकट नहीं देता.
सुधाकर सिंह का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. इसमें वे खुले तौर पर मंत्री जमा खान और नीतीश कुमार पर तीखे आरोप लगाते नजर आ रहे हैं. हालांकि, इस मामले पर अभी तक मंत्री जमा खान की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. मीडिया ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई.
इनपुट- मुकुल जायसवाल
ये भी पढ़ें- Jehanabad: तेजस्वी की सभा में विधायक सुदय यादव के खिलाफ कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!