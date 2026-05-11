विशाल छूटा, मयंक और विक्की धरे गए, बक्सर से बंगाल लेकर गई STF की टीम, सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या के खुलेंगे राज!

Suvendu Adhikari PA murder Case: बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पीए चन्द्रनाथ रथ हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी बंगाल एसटीएफ ने बिहार के बक्सर में बड़ी कार्रवाई की है. हत्याकांड के आरोपियों की तलाश में पश्चिम बंगाल एसटीएफ लगातार बंगाल के साथ-साथ बिहार और उत्तर प्रदेश में भी छापेमारी अभियान चला रही है. इसी क्रम में एसटीएफ की टीम ने बक्सर पहुंचकर तीन संदिग्ध अपराधियों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की.

मिली जानकारी के अनुसार, एसटीएफ ने बक्सर से मोस्ट वांटेड अपराधी विशाल श्रीवास्तव, मयंक मिश्रा और विक्की मौर्य को हिरासत में लिया था. पूछताछ और तकनीकी जांच के दौरान विशाल श्रीवास्तव की संलिप्तता स्पष्ट नहीं होने पर उसे छोड़ दिया गया. वहीं, मयंक मिश्रा और विक्की मौर्य के खिलाफ मामले में सुराग मिलने के बाद दोनों को हिरासत में लेकर एसटीएफ अपने साथ पश्चिम बंगाल रवाना हो गई.

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के पीए चन्द्रनाथ रथ की हत्या के बाद बंगाल पुलिस और एसटीएफ लगातार अपराधियों के नेटवर्क को खंगाल रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए कई राज्यों में संयुक्त रूप से छापेमारी की जा रही है. बक्सर से दो संदिग्धों को हिरासत में लिए जाने के बाद इलाके में भी चर्चा का माहौल बना हुआ है.

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हालांकि, मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण बक्सर पुलिस फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर खुलकर कुछ भी बोलने से बच रही है. वहीं, बंगाल एसटीएफ की कार्रवाई के बाद आगे और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

रिपोर्ट: अजय कुमार राय

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