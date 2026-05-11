Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3212895
Zee Bihar JharkhandBH kaimur

विशाल छूटा, मयंक और विक्की धरे गए, बक्सर से बंगाल लेकर गई STF की टीम, सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या के खुलेंगे राज!

PA murder Case: एसटीएफ ने बक्सर से मोस्ट वांटेड अपराधी विशाल श्रीवास्तव, मयंक मिश्रा और विक्की मौर्य को हिरासत में लिया था. पूछताछ और तकनीकी जांच के दौरान विशाल श्रीवास्तव की संलिप्तता स्पष्ट नहीं होने पर उसे छोड़ दिया गया. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 11, 2026, 02:31 PM IST

Trending Photos

सुवेंदु अधिकारी के PA हत्याकांड में बक्सर से दो आरोपी हिरासत में
सुवेंदु अधिकारी के PA हत्याकांड में बक्सर से दो आरोपी हिरासत में

Suvendu Adhikari PA murder Case: बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पीए चन्द्रनाथ रथ हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी बंगाल एसटीएफ ने बिहार के बक्सर में बड़ी कार्रवाई की है. हत्याकांड के आरोपियों की तलाश में पश्चिम बंगाल एसटीएफ लगातार बंगाल के साथ-साथ बिहार और उत्तर प्रदेश में भी छापेमारी अभियान चला रही है. इसी क्रम में एसटीएफ की टीम ने बक्सर पहुंचकर तीन संदिग्ध अपराधियों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की.

मिली जानकारी के अनुसार, एसटीएफ ने बक्सर से मोस्ट वांटेड अपराधी विशाल श्रीवास्तव, मयंक मिश्रा और विक्की मौर्य को हिरासत में लिया था. पूछताछ और तकनीकी जांच के दौरान विशाल श्रीवास्तव की संलिप्तता स्पष्ट नहीं होने पर उसे छोड़ दिया गया. वहीं, मयंक मिश्रा और विक्की मौर्य के खिलाफ मामले में सुराग मिलने के बाद दोनों को हिरासत में लेकर एसटीएफ अपने साथ पश्चिम बंगाल रवाना हो गई.

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के पीए चन्द्रनाथ रथ की हत्या के बाद बंगाल पुलिस और एसटीएफ लगातार अपराधियों के नेटवर्क को खंगाल रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए कई राज्यों में संयुक्त रूप से छापेमारी की जा रही है. बक्सर से दो संदिग्धों को हिरासत में लिए जाने के बाद इलाके में भी चर्चा का माहौल बना हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि, मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण बक्सर पुलिस फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर खुलकर कुछ भी बोलने से बच रही है. वहीं, बंगाल एसटीएफ की कार्रवाई के बाद आगे और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

रिपोर्ट: अजय कुमार राय

यह भी पढ़ें: बंगाल CM के पीए की हत्या का बक्सर कनेक्शन, STF ने मयंक और विक्की को उठाया

TAGS

suvendu adhikariPA murder CaseVishalMayankVicky arrestedSTF

Trending news

Bihar News
हाईकोर्ट में बिहार के आम उत्पादकों का मामला: निर्यात और बुनियादी ढांचे पर कोर्ट सख्त
Jamshedpur News
जमशेदपुर: टाटा स्टील के रिटायर्ड कर्मी ने पत्नी, बेटे और गर्भवती बेटी को मार डाला
Jamshedpur News
जमशेदपुर: टाटा स्टील के रिटायर्ड कर्मी ने पत्नी, बेटे और गर्भवती बेटी को मार डाला
suvendu adhikari
मयंक और विक्की धरे गए, बक्सर से बंगाल लेकर गई STF की टीम,PA की हत्या के खुलेंगे राज!
Bakhtiyarpur News
बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग: 'शीलभद्रयाजी नगर' करने की फाइल 30 साल से पेंडिंग
Alamgir Alam
आलमगीर आलम की पत्नी ने अल्लाह का किया शुक्रिया, कहा- विधायकी छोड़ने को लेकर...
Alamgir Alam
आलमगीर आलम की पत्नी ने अल्लाह का किया शुक्रिया, कहा- विधायकी छोड़ने को लेकर...
kaimur district
बिहार की महिला का यूपी में मर्डर, अस्पताल में घुसकर भेजा खोल दिया
Supaul News
भारत-नेपाल सीमा पर पुलिस का बड़ा एक्शन! दुकान में छिपी थी 'काली पॉलीथीन', खोलते ही...
CM Samrat Choudhary
मैंने पुलिस का हाथ खोल दिया, कोई चुनौती देगा तो 48 घंटे में मिलेगा जवाब: सीएम