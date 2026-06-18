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Kaimur News: कैमूर जिले के चांद थाना क्षेत्र के ढेढुआं गांव में गुरुवार को एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां गांव के ही एक तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों की असमय मौत हो गई. मृतकों की पहचान बबलू अंसारी के 5 वर्षीय पुत्र जीशान अली और 7 वर्षीय पुत्र रिजवान अली के रूप में हुई है. इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
घटना के संबंध में भरारी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष ददन सिंह ने बताया कि बच्चों के परिजन खेत में धान का बिचड़ा डालने गए थे. दोनों मासूम बच्चे भी उनके साथ वहीं पास में खेल रहे थे. इसी दौरान दोनों भाई खेलते-खेलते पास के तालाब में नहाने चले गए. तालाब गहरा होने के कारण दोनों बच्चे पानी में डूबने लगे. जब तक आसपास के लोगों की नजर पड़ी और उन्हें बाहर निकाला गया, तब तक काफी देर हो चुकी थी.
परिजन आनन-फानन में दोनों बच्चों को इलाज के लिए पहले चकिया स्थित एक निजी क्लिनिक में ले गए, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद भी उम्मीद न खोते हुए परिजन उन्हें चैनपुर सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां भी डॉक्टरों ने उन्हें मृत देख लिया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों का पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेजा.
इस बीच, पीड़ित परिवार ने अस्पताल प्रबंधन पर पोस्टमार्टम के नाम पर प्रति शव दो हजार रुपये की अवैध मांग करने का भी गंभीर आरोप लगाया है. ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से इस मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए दोषी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने और पीड़ित गरीब परिवार को उचित सरकारी मुआवजा दिलाने की मांग की है.
सदर अस्पताल भभुआ के मैनेजर ने बताया कि पोस्टमॉर्टम के लिए कोई भी पैसे का डिमांड नहीं होता है. मैं जानकारी लेता हूं और पोस्टमार्टम निशुल्क कराया जाएगा.
रिपोर्ट:मुकुल जायसवाल