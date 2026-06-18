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Kaimur News: तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत, पोस्टमॉर्टम के नाम पर 2000 रुपए घूस मांगने का आरोप

Kaimur Latest News: कैमूर जिले में तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई. घटना चांद थाना क्षेत्र के ढेढुआं गांव की है. वहीं, पोस्टमॉर्टम के नाम पर 2000 रुपए घूस मांगने का आरोप भी अस्पताल पर लगा है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 18, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:20 PM IST
Kaimur News: तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत, पोस्टमॉर्टम के नाम पर 2000 रुपए घूस मांगने का आरोप
Image Credit: कैमूर में तालाब में डूबे दो भाई

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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