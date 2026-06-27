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तेंदुए, पैंगोलिन और भालू... कैमूर की वादियों में बढ़ी चहल-पहल, जल्द मिल सकता है 'टाइगर रिजर्व' का तमगा

Kaimur Hills: बिहार के कैमूर पहाड़ी क्षेत्र से वन्यजीव प्रेमियों और पर्यावरणविदों के लिए एक बेहद उत्साहजनक खबर सामने आई है. वाल्मीकिनगर की तर्ज पर कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया हुई तेज.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 27, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:25 PM IST
तेंदुए, पैंगोलिन और भालू... कैमूर की वादियों में बढ़ी चहल-पहल, जल्द मिल सकता है 'टाइगर रिजर्व' का तमगा
Image Credit: (Z News) कैमूर पहाड़ी के जंगलों में एक साथ दिखे दो तेंदुएSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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