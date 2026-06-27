तेंदुए, पैंगोलिन और भालू... कैमूर की वादियों में बढ़ी चहल-पहल, जल्द मिल सकता है 'टाइगर रिजर्व' का तमगा

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कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में लगाए गए ऑटोमैटिक कैमरों में एक साथ दो तेंदुओं की तस्वीरें कैद हुई हैं. इसके साथ ही पैंगोलिन, भालू, लकड़बग्घा, और धारीदार लकड़बग्घा जैसे कई अन्य दुर्लभ और संकटग्रस्त वन्यजीवों की मौजूदगी के भी पुख्ता प्रमाण मिले हैं. इन तस्वीरों के सामने आने के बाद, कैमूर पहाड़ी क्षेत्र को बिहार का दूसरा ''टाइगर रिजर्व'' घोषित करने की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं.
वन विभाग की ओर से कैमूर पहाड़ी के घने जंगलों में जंगली जानवरों की गणना और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कुल 150 विशेष कैमरे लगाए गए थे. वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, इन कैमरों को दो अलग-अलग चरणों में 28-28 दिनों की अवधि के लिए सक्रिय किया गया था. इस निगरानी प्रक्रिया के दौरान एक स्थान पर दो तेंदुओं को एक साथ घूमते हुए कैमरे में कैद किया गया, जो इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाता है.
कैमूर पहाड़ी पर सेंचुरी क्षेत्र में वाल्मीकिनगर की तरह टाइगर रिजर्व बनाने की दिशा में तेजी से प्रक्रिया चल रही है. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने के लिए राज्य वन विभाग की ओर से आवश्यक पत्राचार और दस्तावेज भेजे जा चुके हैं. बिहार कैबिनेट से पहले ही इसकी सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है.
जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि कैमरों के फुटेज को विस्तृत विश्लेषण के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) को भेज दिया गया है. संस्थान की अंतिम रिपोर्ट के बाद इस जंगल में रहने वाले विभिन्न जीवों की वास्तविक संख्या का सटीक पता चल सकेगा. केंद्र सरकार से अंतिम हरी झंडी मिलते ही कैमूर को आधिकारिक रूप से टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाएगा, जिससे क्षेत्र में पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण को नई उड़ान मिलेगी.
रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल