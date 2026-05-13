Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3214977
Zee Bihar JharkhandBH kaimur

सिर गायब, शरीर के टुकड़े बोरों में बंद, शव मिलने से दहला कैमूर

Kaimur Crime News: कैमूर जिले में के रामगढ़ में महिला-पुरुष के कटे हुए अंग मिलने से सनसनी मच गई. इस वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा गया है.

 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 13, 2026, 07:53 AM IST

Trending Photos

कैमूर में खौफ: फिर मिले दो बोरे में कटे शव, दहला इलाका
कैमूर में खौफ: फिर मिले दो बोरे में कटे शव, दहला इलाका

Kaimur News: कैमूर जिला इन दिनों अपराधियों का सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है. रविवार को मिले दो शवों के टुकड़ों की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि मंगलवार देर शाम रामगढ़ थाना क्षेत्र के अभैदे नहर के पास फिर से दो प्लास्टिक के बोरों में मानव शरीर के कटे हुए अंग मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. घटनास्थल पर पहुंचे कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला और मोहनिया डीएसपी सहित भारी पुलिस बल मामले की जांच में जुटा है.

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, खाद के बोरों में बंद ये अंग एक पुरुष और एक महिला के प्रतीत हो रहे हैं, जिनके सिर गायब हैं. दोनों बोरे एक-दूसरे से करीब 100 मीटर की दूरी पर फेंके गए थे. पुलिस फिलहाल इस बात को कन्फर्म नहीं कर पाई है कि ये अंग रविवार को मिले शवों के ही हिस्से हैं या किसी नई वारदात की ओर इशारा कर रहे हैं.

ज्ञात हो कि रविवार को भी एक वयस्क और एक किशोर के शव के टुकड़े मिले थे, जिन्हें पहचान न होने के कारण पोस्टमार्टम के लिए PMCH पटना भेजा गया है. लगातार हो रही इन जघन्य हत्याओं ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर अपराधी बेखौफ होकर कैमूर की धरती का उपयोग 'डंपिंग ग्राउंड' के रूप में कैसे कर रहे हैं? फिलहाल, पुलिस सीसीटीवी फुटेज और लापता लोगों की सूची खंगाल रही है, लेकिन वस्तु स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल

यह भी पढ़ें: रात 2 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया पटना, टॉप-10 अपराधी पप्पू का हाफ एनकाउंटर

TAGS

Kaimur NewsBihar News

Trending news

Kaimur News
सिर गायब, शरीर के टुकड़े बोरों में बंद, शव मिलने से दहला कैमूर
Samrat Choudhary
CM सम्राट कुछ बड़ा करने वाले हैं? मंत्रियों, सचिव और अधिकारियों संग आज करेंगे बैठक
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर बाल आश्रय गृह से फरार 10 में से 4 बच्चे बरामद, 6 होमगार्ड्स पर गिरी गाज
Jharkhand breaking news
Jharkhand Breaking News Live: युवक की हत्या के बाद धनबाद में भारी विरोध प्रदर्शन, शव के साथ घंटों सड़क जाम कर गिरफ्तारी की मांग
Jharkhand breaking news
Jharkhand Breaking News Live: युवक की हत्या के बाद धनबाद में भारी विरोध प्रदर्शन, शव के साथ घंटों सड़क जाम कर गिरफ्तारी की मांग
Bettiah news
दो दिन तक अपराधियों की गाड़ी में घूमती रही पुलिस, पिस्टल का सौदा किया और फिर जो हुआ..
Gopalganj news
300 लीटर शराब के साथ दो सिपाही धराए, एक तो JDU विधायक का अंगरक्षक निकला
Samastipur News
अंधविश्वास बना काल! ओझा की झाड़-फूंक में उलझे रहे परिजन, तड़प-तड़प कर महिला की मौत
Samastipur News
एटीएम बदल कर ठगी करने वाले अंतरजिला गिरोह का पर्दाफाश, 32 कार्ड के साथ 2 गिरफ्तार
Half Encounter
रात 2 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया पटना, टॉप-10 अपराधी पप्पू का हाफ एनकाउंटर