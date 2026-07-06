/कैमूर: नहर में बच्चों के नहाने को लेकर भिड़े दो गांव, लाठी-पत्थर चलने से 18 लोग घायल... 34 लोग आरोपी

दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ कराए केस दर्ज

इस मामले में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कराए हैं, जिनमें कुल 34 लोगों को आरोपी बनाया गया है. पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए बेलाव, करमचट और भगवानपुर पुलिस स्टेशनों की मदद से संयुक्त छापेमारी की और 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया. प्रभारी थानाध्यक्ष रोमा कुमारी ने बताया कि बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है और इलाके में शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है.