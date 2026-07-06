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कैमूर: नहर में बच्चों के नहाने को लेकर भिड़े दो गांव, लाठी-पत्थर चलने से 18 लोग घायल... 34 लोग आरोपी

Kaimur News: कैमूर में नहर में बच्चों के नहाने को लेकर दो गांव भिड़े गए. इस दौरान लाठी-पत्थर चलने से 18 लोग घायल हो गए. इस मामले में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कराए हैं, जिनमें कुल 34 लोगों को आरोपी बनाया गया है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 06, 2026, 11:17 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:17 PM IST
कैमूर: नहर में बच्चों के नहाने को लेकर भिड़े दो गांव, लाठी-पत्थर चलने से 18 लोग घायल... 34 लोग आरोपी
Image Credit: कैमूर: नहर में बच्चों के नहाने को लेकर भिड़े दो गांव (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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