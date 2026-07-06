/कैमूर: नहर में बच्चों के नहाने को लेकर भिड़े दो गांव, लाठी-पत्थर चलने से 18 लोग घायल... 34 लोग आरोपी

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कैमूर के बेलाव थाना क्षेत्र में खजुरा सरैया टोला में काली मंदिर के पास नहर में बच्चों के नहाने को लेकर हुआ एक छोटा सा झगड़ा बाद में एक बड़ी और हिंसक झड़प में बदल गया. सोनवर्षा गांव और सरैया टोला के लोग आमने-सामने आ गए. दोनों पक्षों के बीच लाठियों, ईंटों और पत्थरों से जमकर मारपीट हुई, जिससे इलाके में अफरातफरी मच गई. इस हिंसक झड़प में पुरुषों और महिलाओं समेत कुल 18 लोग घायल हो गए.
मौके पर पहुंची पुलिस और स्थिति को काबू में किया
घटना की जानकारी मिलने पर बेलाव पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया. पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए रामपुर PHC पहुंचाया. वहां से छह गंभीर रूप से घायल लोगों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों के अनुसार, सभी घायल अभी खतरे से बाहर हैं.
दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ कराए केस दर्ज
इस मामले में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कराए हैं, जिनमें कुल 34 लोगों को आरोपी बनाया गया है. पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए बेलाव, करमचट और भगवानपुर पुलिस स्टेशनों की मदद से संयुक्त छापेमारी की और 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया. प्रभारी थानाध्यक्ष रोमा कुमारी ने बताया कि बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है और इलाके में शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है.
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